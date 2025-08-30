GALERÍA | Piratas de Campeche derrotan a Diablos Rojos en el Juego 1 de la Serie de Campeonato LMB 2025
Los Piratas de Campeche dieron cuenta de los Diablos Rojos del México en el Juego 1, por pizarra de 4-2; los escalarlatas cortan racha de victorias en postemporada de 16 enfrentamientos.
piratas vs diablos lmb serie de campeonato 1
