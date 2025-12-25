El 2025 fue, sin duda, uno de los mejores años en la historia reciente de la lucha libre nacional, pues sus dos grandes empresas, tanto el CMLL como la AAA , brillaron desde sus respectivas trincheras. Ahora bien, ¿te has preguntado quiénes fueron los mejores luchadores mexicanos del 2025?

Por supuesto que esta información es subjetiva dado que depende del gusto de cada aficionado, pues mientras algunos prefieren la lucha a ras de lona, otros más son gustosos de la lucha libre aérea o de llaveos. Por ende, es preciso que conozcas los mejores atletas del año.

¿Qué luchadores mexicanos destacaron como los mejores del 2025?

Sin duda, este apartado tiene que iniciar con lo que Penta ha logrado en su primer año dentro de la WWE, pues si bien no logró el Campeonato Intercontinental, se mantuvo como uno de los más regulares dentro del roster midcard de la empresa en el proceso que ha tenido en RAW.

En un segundo escalón destaca su hermano Rey Fénix, quien como él sigue sobresaliendo en SmackDown al grado de haber formado parte de la última Wrestlemania. Otro de los luchadores mexicanos que destacaron, al menos en los últimos meses, fue Dragon Lee, Campeón de Parejas en WWE y contendiente al Megacampeonato AAA.

En el ámbito nacional, imposible no mencionar a Místico, considerado por expertos uno de los mejores luchadores del mundo, así como Hechicero, quien sigue sobresaliendo en su etapa en el CMLL y AEW. Finalmente, también destaca lo que Doctor Wagner III ha hecho en la AAA y, también en su paso por NXT.

¿Qué luchadores mexicanos podrían dar de qué hablar en 2026?

En el CMLL, algunos luchadores mexicanos como Difunto, Barboza y Xelhua podrían dar mucho de qué hablar gracias al impacto que han comenzado a tener pese a su corta edad. En la AAA, por su parte, Mr Iguana, La Parka y El Galeno del Mal podrían tener su año de consolidación a nivel nacional e internacional.