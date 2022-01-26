Los mejores pilotos de la Formula E en para la temporada 2022

La Formula E es cada año más emocionante. El sistema de competencia ha logrado que esta categoría eléctrica del deporte motor sea sumamente competitiva para los 22 pilotos que la conforman.

Este viernes 28 de enero arranca la octava campaña, segunda con la etiqueta de "Campeonato Mundial" avalado por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), y estos son los pilotos que para Azteca Deportes tienen mayores posibilidades de ganar.

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Antonio Felix Da Costa - DS Techeetah

La escudería DS Techeetah es, para empezar, una de las mejores de la competencia. Además, en ella reside el portugués Felix Da Costa, penúltimo campeón, y uno de los pilotos más experimentados.

Se espera que el lusitano peleé por el título después de una campaña en la que tuvo altibajos y finalizó en el octavo puesto del campeonato de conductores.

Nyck de Vries - Mercedes EQ

El neerlándés Nyck de Vries dio la gran sorpresa de la temporada pasada, coronándose en la última carrera, adjudicándose el título por encima de Edoardo Mortara y Jake Dennis.

De Vries mostró mucho temple a pesar de su juventud y dio muestras de por qué algunos equipos de la Formula 1 lo han seguido muy de cerca.

Con Mercedes, seguramente volverá a pelear por el título.

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Edoardo Mortara - Rokit Venturi

El italiano Edoardo Mortara se quedó a un pelo de ganar el título mundial de la Formula E en la temporada pasada. De no ser por algunos errores increíbles que cometieron tanto su equipo como él, probablemente estaríamos refiriéndonos a él como el actual monarca.

Sin embargo, eso ha ocasionado que llegue a este certamen con la espinita clavada, y buscando a toda costa ganar su primer campeonato de la Formula E.

Lucas Di Grassi - Rokit Venturi

Di Grassi es uno de los favoritos de la afición y ya sabe lo que es ganar el campeonato de la Formula E con la desaparecida escudería de Renault.

Ahora, con Rokit Venturi tiene la consigna de volver a competir en lo más alto luego de una campaña en la que terminó en séptimo lugar.

Jean-Eric Vergne - DS Techeetah

Es imposible descartar al único piloto que ha ganado dos veces el título de la Formula e.

Jean-Eric Vergne es un viejo lobo de mar que conoce a fondo el automovilismo. Tiene experiencia en la Formula 1 y es bicampeón (2017-2019) de los autos eléctricos.

Tras finalizar décimo la temporada pasada, llega con sed de revancha.

Horario y dónde ver la Formula E EN VIVO

No te pierdas el arranque del Campeonato Mundial de la Formula E este 28 y 29 de diciembre a las 10:50 AM con el E-Prix de Diriyah. Las primeras dos carreras, así como toda la temporada, serán transmitidas totalmente en vivo a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.