Nyck de Vries, campeón de la temporada 2021 de la Fórmula E

Nyck de Vries, piloto de Mercedes-EQ Formula E Team, se coronó campeón de la temporada 2021 de la Fórmula E tras las 15 carreras del serial. En la Ronda 15, en el Aeropuerto de Tempelhof de Berlín, Norman Nato, corredor de la escudería ROKiT Ventura Racing, cruzó la meta en primer lugar; Oliver Rowland, de Nissan E.Dams, fue el segundo lugar y Stoffel Vandoore, competidor de Mercedes-EQ Formula E Team, completó el podio.

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Con 98 puntos, Nyck de Vries terminó en primer lugar en la clasificación general de la temporada 2021 de la Fórmula E. Edoardo Mortara fue el más cercano perseguidor: acabó en segunda posición con 92 unidades.

Mercedes-EQ Formula E Team, campeón de constructores en la temporada 2021 de la Fórmula E

En la lucha por el título de escuderías de la temporada 2021 de la Fórmula E, Mercedes-EQ Formula E Team fue campeón con 183 puntos; mientras Jaguar Racing, con 172 unidades, acabó en segunda posición y DS Techeetah fue tercero con un total de 170 tantos sumados.

Mitch Evans y Edoardo Mortara, los protagonistas del accidente en la Ronda 15 de Berlín

En el arranque de la última carrera de la temporada 2021 de la Fórmula E, Mitch Evans, piloto de Jaguar Racing, tuvo problemas eléctricos para arrancar el monoplaza. El corredor neozelandés se mantuvo estático en la quinta posición de la parrilla de salida, mientras el resto de competidores detrás lo rebasan hasta que Edoardo Mortara no pudo esquivarlo y provocó el choque que detuvo la Ronda 15 del serial por, aproximadamente, 30 minutos.

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Además del choque entre Mitch Evans y Edoardo Mortara, Jake Dennis y Antonio Félix Da Costa abandonaron la carrera por problemas eléctricos y un choque, respectivamente. Las salidas de los cuatro pilotos provocaron cambios en la clasificación de pilotos y escuderías.

La clasificación final de pilotos en la temporada 2021 de la Fórmula E

Nick de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team) - 98 puntos

Edoardo Mortara (ROKiT Ventura Racing) - 92 puntos

Jake Dennis (BMW I Andretti Motorsport) - 91 puntos

Mitch Evans (Jaguar Racing) - 90 puntos

Robin Frinjs (Envision Virgin Racing) - 89 puntos

Sam Bird (Jaguar Racing) - 87 puntos

Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) - 87 puntos

Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) - 86 puntos

Stoffel Vandoore (Mercedes-EQ Formula E Team) - 82 puntos

Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) - 80 puntos

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 79 puntos

Alexander Lynn (Mahindra Racing) - 78 puntos

René Rast (Audi Sport ABT Schaeffler) - 78 puntos

Oliver Rowland (Nissan E.Dams) - 77 puntos

Nick Cassidy (Envision Virgin Racing) - 76 puntos

Maximilian Günther (BMW I Andretti Motorsport) - 66 puntos

André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team) - 58 puntos

Norman Nato (ROKiT Ventura Racing) - 54 puntos

Alexander Sims (Mahindra Racing) - 54 puntos

Nico Müller (Dragon / Penske Autosport) - 30 puntos

Sébastian Buemi (Nissan E.Dams) - 20 puntos

Sérgio Sette Câmera (Dragon / Penske Autosport) - 16 puntos

Oliver Turvey (NIO 333 FE Team) - 13 puntos

Tom Blomqvist (NIO 333 FE Team) - 6 puntos

La clasificación final de escuderías en la temporada 2021 de la Fórmula E

Mercedes-EQ Formula E Team - 183 puntos

Jaguar Racing - 172 puntos

DS Techeetah - 170 puntos

Audi Sport ABT Schaeffler - 165 puntos

Envision Virgin Racing - 165 puntos

BMW I Andretti Motorsport - 157 puntos

ROKiT Ventura Racing - 146 puntos

TAG Heuer Porsche Formula E Team - 137 puntos

Mahindra Racing - 132 puntos

Nissan E.Dams - 97 puntos

Dragon / Penske Autosport - 47 puntos

NIO 333 FE Team - 19 puntos

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Audi y BMW se despiden de la Fórmula E

Tras finalizar la temporada 2021 de la Fórmula E, Audi y BMW, empresas automotrices originarias de Alemania, abandonarán la categoría eléctrica de automovilismo. Audi, bajo la escudería Audi Sport ABT Schaeffler, compitió durante seis años en el serial; mientras BMW, como BMW I Andretti Motorsport, saldrá después de siete años de participación, ya que consideran han dejado todo en el deporte.