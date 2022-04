Barcelona niega algún acuerdo por Robert Lewandowski

El club Barcelona afirma que no existe ningún acuerdo con el delantero del Bayern Munich Robert Lewandowski, aunque aseguran que sí le gustaría tener al último ganador del FIFA The Best en su plantilla.

Medios informativos polacos se pusieron en contacto con la directiva del Barcelona donde afirmaron no hay nada cerrado, que ni siquiera han negociado y que el delantero del Bayern Munich es una opción más, pero no la única, aunque sí admiten tener constancia del ofrecimiento que les ha llegado del interés del goleador polaco por salir del equipo campeón de Alemania y fichar por con la escuadra culé.

El vocero del Barcelona afirmó que Erling Haaland sigue siendo la opción número uno para reforzar la delantera blaugrana, aunque Lewandowski es del gusto del técnico Xavi Hernández que sabe perfectamente las virtudes de Lewandowski al haberlo sufrido ya como rival cuando era jugador en la semifinal de la Champions League 2014-15, como en la última jornada de la fase de grupos de la presente edición, pero hasta este día siguen pendientes del desenlace del futuro del atacante noruego.

Haaland y Salah son otros de los candidatos para Barcelona

También en la lista blaugrana se encuentra el delantero egipcio Mohamed Salah, pero consideran que el goleador del Liverpool al final renovará con el equipo de la Premier League donde tiene contrato hasta el 2023.

Medios informativos de Polonia señalaron hace unos días que era un hecho que el Barcelona tendría en sus filas a Robert Lewandowski la próxima temporada. Es más, informaban que el actual delantero del Bayern Munich, con el que tiene contrato en vigor hasta 2023, ha llegado a comprometerse con el club azulgrana por tres temporadas pese al interés también de Liverpool, Manchester City y PSG por hacerse con sus servicios.

También señalaron que el fichaje de Lewandowski, clasificado para el Mundial de Qatar 2022 a diferencia del noruego, era menos costoso aunque con un salario considerable también dado su nivel como jugador. El precio del traspaso al Bayern Munich también era determinante.