Nota

Este sería el precio del Balón del Mundial del 2026, que se presentará HOY jueves 2 de octubre en Nueva York

El Balón del Mundial del 2026, que llevaría por nombre TRIONDA, podría tener al menos dos versiones con costos opuestos de acuerdo a la necesidad de cada aficionado.

precio del balon trionda mundial 2026
Mundial México 2026
Hay mucha expectativa por la presentación del Balón Trionda, del Mundial del 2026 que sale a la luz oficialmente este jueves 2 de octubre . En el marco de esas especulaciones ha surgido el que sería el precio tentativo del Balón de la Copa del Mundo que a falta de confirmación OFICIAL lleva por nombre TRIONDA.

El Trionda tiene color verde quer corresponde a México y tiene un águila; luce el rojo y tiene una hoja de maple y finalmente el azul y las estrellas que representa a Estados Unidos. El Balón debe contrar con la mejor tecnología y desarrollo en cuanto a la fabricación e innovación.

Versiones y posibles precios del Balón Trionda del Mundial del 2026

Tomando como referencia el precio de los balones y los antecedentes del Mundial de Qatar 2022, habría cuatro versiones del esférico que irían escalando en los precios.

  • Versión Oficial: Se estima que pueda costar entre los 3 mil 500 y los 4 mil pesos, pues es el balón de partido con el más alto desarrollo e innovación.

  • Versión Competition: Se cree que costaría mil 500 pesos y es una de las versiones más comercializadas pues conserva muchos atributos del balón y su apariencia es de alta calidad
  • Versión League: Podría costar cerca de mil pesos mexicanos y conserva la imagen visual pero dista mucho de la mejor categoría.
  • Versión club: Este balón sería el más económico, con un precio estimado en 800 pesos y es el más accesible y retoma la imagen visual del esférico.

Tienda OFICIAL revela primera descripción del nuevo Balón que llevaría por nombre TRIONDA

Balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El balón oficial adidas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con un diseño innovador y la más avanzada tecnología para garantizar precisión, control y un rendimiento excepcional en cada partido. Creado para el torneo más importante del fútbol mundial, este balón representa la unión de pasión, historia y modernidad en el campo de juego.

  • Un símbolo del fútbol global

No hay juego sin balón. Este modelo incorpora materiales de última generación y la certificación FIFA Quality Pro, asegurando que cada jugada esté a la altura del espectáculo. Más que un balón, es un emblema de la máxima cita del fútbol internacional.

  • Inspirado en el futuro del deporte: balón del mundial

El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la esencia de la competición, llevando la tradición del torneo hacia nuevas generaciones. Su diseño y tecnología son un tributo a la grandeza del fútbol y al sueño de millones de aficionados en todo el mundo.

Balon mundial 2026 trionda presentacion fecha

