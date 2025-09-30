¿Memo Ochoa en problemas? AEL Limassol realiza duros cambios, empieza con despedir a su técnico

El inicio de Guillermo Ochoa en el futbol chipriota ha estado lejos de ser tranquilo. El guardameta mexicano, quien llegó como refuerzo estelar al AEL Limassol, enfrenta un nuevo reto tras la sorpresiva destitución del técnico Paolo Tramezzani, el estratega que apostó por él como titular desde su llegada.

¿Cuántos goles ha recibido Guillermo Ochoa?

Tramezzani, de nacionalidad italiana, fue cesado luego de un arranque de temporada marcado por resultados adversos y una defensa endeble. En los dos partidos que Memo Ochoa ha disputado con el club, ha recibido siete goles, el 75% de los goles que ha recibido el equipo en toda la temporada, una cifra que encendió las alarmas tanto en la directiva como en la afición. La goleada 5-0 ante Omonia Nicosia en su debut fue especialmente dolorosa, dejando expuesta a la zaga y al propio arquero mexicano.

La situación se agravó con una nueva derrota ante Akritas Chlorakas, donde el equipo volvió a mostrar fragilidad defensiva. Con estos resultados, el AEL Limassol cayó al décimo lugar de la Primera División de Chipre, en una tabla compuesta por 14 equipos. La presión por mejorar llevó a la directiva a tomar decisiones drásticas, y Tramezzani fue el primero en pagar los platos rotos.

¿Quién es el nuevo técnico del AEL Limassol?

En su lugar, el club anunció la llegada del portugués Hugo Martins como nuevo timonel. Martins firmó contrato hasta el final de la temporada, con opción de extenderlo por un año más. Su misión será clara: estabilizar al equipo, fortalecer la defensa y recuperar terreno en la liga.

Para Memo Ochoa, el cambio de entrenador representa un nuevo desafío. Aunque fue respaldado por Tramezzani desde el primer día, ahora deberá convencer a Martins de que merece seguir como titular. El arquero mexicano, con cinco Copas del Mundo en su historial, sabe que mantenerse activo y en buen nivel es clave para llegar a su sexta cita mundialista en 2026.

