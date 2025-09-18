¿Será su nuevo verdugo? El viejo rival de Memo Ochoa que enfrentará en la liga de Chipre

Memo Ochoa se enfrentará en la liga de Chipre a un viejo rival como lo es David Luiz, pues el brasileño acaba de firmar con el Pafos FC en este mercado de verano. El mexicano, quien fue humillado por su nuevo equipo por un curioso motivo , se midió ante el defensa central en el Mundial de Brasil 2014, donde salió victorioso al dejar su marco en cero, aunque en este 2025 podría ser su nuevo verdugo.

Memo sigue sin debutar en Chipre, a donde decidió continuar su carrera como una medida desesperada al no encontrar equipo . En cambio, David ya jugó sus primeros partidos con el equipo e incluso volvió a disputar uno de Champions League, ya que su club clasificó en esta temporada al máximo torneo de la UEFA.

@davidluiz23 David Luiz podría convertirse en el verdugo de Memo Ochoa en la liga de Chipre

La primera vez que se vieron las caras Memo Ochoa y su posible nuevo verdugo

Memo Ochoa y David Luis se vieron las caras por primera vez en un partido oficial en la segunda jornada del Mundial 2014, cuando México enfrentó a Brasil en un duelo muy reñido que, de no haber sido por el arquero, la Selección Nacional hubiese perdido.

Ochoa fue pieza clave, pues todo balón que fue al arco lo desvió e incluso hubo una jugada en la que David y el mexicano estuvieron de frente, pero Neymar fue el que disparó la pelota que logró atajar el arquero, pese a que los 2 brasileños quedaron solos.

¿Cuándo se verán las caras Memo Ochoa y David Luiz en la liga de Chipre?

Memo Ochoa y David Luiz se verán las caras por primera vez el 2 de noviembre a las 11 de la mañana (hora centro de México), cuando AEL Limassol visite a Pafos. Actualmente, el equipo del mexicano marcha en séptimo, mientras que el del brasileño en noveno lugar en la liga de Chipre.

David, pese a ser defensa, es un goleador nato, pues a lo largo de su carrera ha anotado 40 goles en 692 partidos disputados, según las estadísticas de BeSoccer. Por lo anterior, Ochoa debe estar atento en la pelota parada, si no quiere que el brasileño se convierta en su nuevo verdugo en la liga exótica.