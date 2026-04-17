Memo Ochoa pone en marcha el plan para ser el arquero titular de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Guillermo Ochoa, arquero que apunta a estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tendría en marcha, un plan para poder ganar puntos y eventualmente ser el arquero titular de la Selección Mexicana, puesto que parece será de Raúl Tala Rangel.

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Memo Ochoa, portero veterano que busca alcanzar un hito global con seis Copas del Mundo asistiendo a la competencia, se uniría al grupo que se concentrará desde el 6 de mayo en México dejando a su escuadra en Chipre el AEL Limassol FC.

Ese grupo de jugadores, en un inicio serían solo de Liga MX, pero Memo Ochoa llegaría a la par de ese amplio grupo y así de alguna forma competirle en igualdad de tiempos a Tala Rangel y también a Carlos Acevedo quien tendría el tercer puesto en este combinado tricolor.

Podría Ochoa, sembrar alguna duda en Javier Aguirre y el cuerpo técnico de quién debería ser quien resguarde el arco de México, si es que los observa de primera mano en el terreno de juego y fuera de él durante esta amplia concentración rumno al Mundial que en este punto está a menos de dos meses de suceder.

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¿Cuándo sucederá la concentración de la Selección Mexicana?

El 6 de mayo los jugadores de la Selección Mexiana que militan en Liga MX llegarán a esa concentración y muchos de ellos se perderán de la Liguilla, pero se ha aclarado que todos ellos ya forman parte de la lista final, por lo que ninguno de los que esté en ese listado después será descartado, a menos de que se presente algún motivo de fuerza mayor.

Así esa será una lista preliminar aunque casi definitiva sumándose solo los elementos que estén jugando fuera del país y en donde podría tener ciertas dudas como con el caso de Mateo Chávez y Rodrigo Huescas quienes vienen saliendo de lesiones.

Así las expectativas, euforia, suposiciones también crecen porque un descarte de liga MX al momento podría significar que un europeo tendrá la vía libre.