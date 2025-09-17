Fecha y hora del posible debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol

Guillermo Ochoa está listo para escribir un nuevo capítulo en su extensa carrera europea. Tras ser presentado oficialmente el pasado 12 de septiembre como nuevo portero del AEL Limassol de Chipre, el arquero mexicano podría hacer su esperado debut este lunes 22 de septiembre, cuando su equipo visite al Omonia Nicosia en la Jornada 4 de la Primera División chipriota.

El partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en plataformas locales de Chipre, aunque aún no se confirma si alguna cadena internacional ofrecerá cobertura. Para los aficionados mexicanos, será una oportunidad única de ver a “Paco Memo” en acción en una liga poco conocida, pero que ha ganado terreno en el ranking UEFA.

¿Por qué no ha debutado Memo Ochoa?

Aunque muchos esperaban verlo en el duelo ante Ethnikos Achnas el pasado fin de semana, Ochoa no fue convocado debido a que aún no está en ritmo competitivo tras cuatro meses sin jugar y más de 60 días sin equipo. El cuerpo técnico del AEL Limassol decidió darle más tiempo para adaptarse físicamente y conocer a sus nuevos compañeros.

En caso de que Memo Ochoa no esté listo para el duelo ante Omonia, su debut podría aplazarse hasta el sábado 27 de septiembre, cuando el AEL Limassol reciba al Akritas Chlorakas en el Alphamega Stadium. Este partido como local sería ideal para que el arquero mexicano se presente ante su nueva afición, portando el dorsal 13 que lo ha acompañado desde el Mundial de Brasil 2014.

Un nuevo reto en Europa para Memo Ochoa

Con este fichaje, Ochoa suma su séptimo club en el viejo continente y se convierte en el primer mexicano en jugar en la liga chipriota. A sus 40 años, su objetivo es claro: mantenerse en forma para pelear por un lugar en el Mundial de 2026. El AEL Limassol, actualmente en la séptima posición con 4 puntos, confía en que la experiencia del guardameta será clave para escalar en la tabla.

