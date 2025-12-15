Memo Ochoa sorprende y muchos dicen que podría ser contemplado por Javier Aguirre

Desde su llegada a la liga de Chipre, Guillermo ‘Memo’ Ochoa ha sufrido más de una humillación y se había puesto en riesgo totalmente su convocatoria a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, ahora se habla de la posibilidad de que Javier Aguirre pueda convocarlo debido a que viene mejorando en esa liga menor de Europa.

Resulta que ‘Memo’ Ochoa ha tenido humillaciones en su equipo en los últimos tiempos, pero nunca quedó 100% descartado de la Selección Nacional de México. En ese marco, se sabe que hay algunos porteros que no están rindiendo como se esperaba y podría ingresar a la lista de convocados este histórico guardameta de rulos para lograr su sexta cita mundialista.

|Crédito: @yosoy8a / IG

Memo Ochoa ha levantado su nivel en la liga de Chipre

En el último partido con el AEL Limassol de Chipre ha logrado mantener su portería en cero puesto que empató 0-0 contra el Olympiacos Nicosia, por lo que ha llegado a 21 puntos en 14 partidos jugados, ubicándose en la 7ª posición del torneo chipriota. Además, a pesar de las dificultades defensivas, el portero mexicano sigue sumando buenas actuaciones.

TE PUEDE INTERESAR:



En los 11 partidos que ha atajado Memo Ochoa desde su llegada a Chipre, el portero mexicano consiguió tener la valla invicta en 3 encuentros. En tanto, le han convertido 17 goles y ha recibido 2 tarjetas amarillas, sin ninguna expulsión. Con el nivel de otros guardametas mexicanos, no sería descabellado que este histórico ex América pueda ser convocado.

|Reuters

Los mundiales que ha jugado Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana

Memo Ochoa ha atajado en 152 partidos en la Selección Nacional de México, en los cuales ha recibido 154 goles, según estadísticas de BeSoccer. Sin embargo, seguramente lo más importante de su carrera en el combinado azteca es haber participado en 5 copas del mundo, por lo que va en busca de la sexta en caso de que el entrenador Aguirre lo cite.

Guillermo Ochoa ha sido convocado a la Copa Mundial de la FIFA de Alemania 2006, a Sudáfrica 2010, a Brasil 2014, a Rusia 2018 y a Qatar 2022. Fue titular en los últimos tres y en los primeros dos no vio minutos.

En caso de ser citado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 (México, Estados Unidos y Canadá), Memo Ochoa llegará a su sexta convocatoria, logro que compartiría con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en caso de que también vayan con Portugal y Argentina.

