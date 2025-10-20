Memo Ochoa fue humillado en su propio equipo en Chipre: lo último que pasó en el AEL Limassol

Memo Ochoa recibió 4 goles en la séptima jornada en la Liga de Chipre , hecho que muchos aficionados consideraron como una humillación, pues es la segunda ocasión que permite un marcador abultado a su llegada al AEL Limassol. El arquero suma 4 partidos disputados en Europa, de los cuales tiene un récord negativo.

El canterano del América no la pasa nada bien con el AEL Limassol, pues firmó su tercera derrota en la liga que es considerada por muchos como exótica. El portero sigue acumulando más descalabros que triunfos, pues desde su llegada solo ha conseguido un triunfo ante Anorthosis, encuentro en el que ayudó a su equipo gracias a un error.

Las “humillaciones” que ha recibido Memo Ochoa en el AEL Limassol

Memo Ochoa firmó con el AEL Limassol en septiembre, a fin de mantenerse a buen nivel para acudir a su sexto mundial en 2026. Sin embargo, Javier Aguirre no lo convocó a la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre, tal vez por la falta de ritmo y por los malos resultados con su nuevo club.

El oriundo de Jalisco recibió su primera humillación en Chipre al no ser convocado por su equipo para debutar, pese a que ya había firmado y entrenaba junto a sus compañeros. El segundo descalabro para el multimundialista se dio en su primer partido, pues recibió 5 goles.

El seleccionado mexicano recibió 4 goles este fin de semana por parte de Aris Limassol, uno de los conjuntos más fuertes de la liga de Chipre. Debido a los malos resultados, el guardameta suma 12 tantos en contra en 4 partidos disputados; es decir, en promedio concede 3 anotaciones por encuentro.

Los estragos de los malos partidos de Memo Ochoa y el AEL Limassol

Guillermo Ochoa tiene récord de 3 derrotas y una sola victoria tras su llegada al AEL Limassol, por lo que solo suman 3 de los 12 puntos posibles. Tras la goleada, el conjunto del canterano del América se ubica en la décima posición con 7 unidades, producto de 2 encuentros ganados, un empatado y 4 derrotas. Cabe mencionar que la Liga de Chipre solo cuenta con 14 equipos, por lo que el club de seleccionado mexicano está a punto de caer a los últimos lugares.