Guillermo “Memo” Ochoa vuelve a ser humillado en Chipre y sus opciones para el Mundial 2026 se desvanecen

Guillermo Ochoa aún mantiene sus esperanzas de jugar el Mundial 2026 intactas . Su larga experiencia en más de 20 años de carrera profesional es uno de los factores por los que Javier Aguirre podría convocar al portero a la Selección Mexicana para disputar la gesta mundialista. Sin embargo, su presente a nivel clubes no es el mejor y, este fin de semana, el ‘Memo’ volvió a ser humillado jugando para el AEL Limassol de Chipre.

Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en Chipre

Limassol se enfrentaba a Apollon por la Jornada 12 de la primera división del futbol chipriota y ‘Memo’ Ochoa se encontraba viviendo en carne propia una tarde muy tranquila , pues su equipo iba por delante en el marcador por 2-0. Sin embargo, en el minuto 61 ocurrió una jugada que cambió completamente el partido: un gol olímpico desató reclamos del portero mexicano, discusión y revisión arbitral.

Gaetan Weissbeck fue el encargado de ejecutar el tiro de esquina, de manera fuerte y con comba cerrada. Mientras tanto, en el área chica, Ochoa saltó para cortar el envío, pero dos jugadores del equipo rival entraron en contacto con él: primero Danilo Špoljarić, quien según el mexicano lo obstruyó deliberadamente, y después Josef Kvída, que intentó rematar sin éxito.

Lo cierto es que el balón continuó con su trayectoria y terminó ingresando a la portería del Limassol, mientras que ‘Memo’ Ochoa caía al césped reclamando una clara falta contra él. A pesar de que la jugada fue revisada en el VAR, la autoridad arbitral decidió no marcar infracción alguna, por lo que el gol olímpico fue convalidado.

El gol olímpico marcó el declive de AEL Limassol

Además de modificar el marcador, la jugada magistral de Weissbeck desequilibró mentalmente a los jugadores del Limassol, que hasta ese entonces tenían el control del juego. Apollon aprovechó el momento de desconcierto y, siete minutos más tarde, Sergio Castel marcó el gol del empate, finalizando el encuentro con un resultado de 2-2.

Guillermo Ochoa y su carrera hacia el Mundial 2026

‘Memo’ Ochoa mantiene intacta la ilusión de jugar su sexta Copa del Mundo, pero el gol olímpico que recibió no pasó desapercibido. En la actualidad, Luis Malagón y Raúl Rangel son los porteros predilectos del ‘Vasco’ Aguirre en la Selección Mexicana, por lo que Ochoa deberá luchar para estar dentro del equipo como tercer guardameta. Sin embargo, sus actuaciones dejan mucho qué desear y su participación en México, Estados Unidos y Canadá está más lejos que cerca.