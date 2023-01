Memphis Depay, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Madrid, España. El equipo del Atlético de Madrid llega a un acuerdo con el Barcelona y el neerlandés Memphis Depay será nuevo jugador del equipo que dirige el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone para lo que resta de la temporada y algo más.

Depay ya no entrenó con la escuadra culé esta mañana y viajó a la ciudad de Madrid para firmar contrato.

El traspaso se puede cerrar por una cantidad entre 3 y 4 millones de euros. Memphis Depay ya tenía un acuerdo personal cerrado con el club rojiblanco con una duración fijada hasta el 30 de junio de 2025. Es decir, lo que queda de esta temporada y dos más, según información del medio español Mundodeportivo.

Las mismas fuentes afirma que en esta operación no entrarán finalmente jugadores sino que se cerrará con dinero de por medio. En este sentido, añaden que la cantidad no fue, previsiblemente, en el rango de 6-7 milones que demandaba el Barcelona dado que la realidad manda y no es otra que el hecho de que Memphis acaba contrato el próximo 30 de junio.

Depay llegó al Barcelona en 2021 como jugador libre, ya bajo la presidencia de Joan Laporta pero por petición del técnico neerlandés Ronald Koeman.

Delanteros del Barcelona que llegan al Atlético en la era del Cholo

Con la llegada del jugador de los Países Bajos la plantilla del Atlético de Madrid queda de esta manera cerrada a la espera de una posible salida de Felipe. El Cholo Simeone terminará la temporada con Correa, Morata, Griezmann y Memphis como jugadores de ataque. Los dos últimos incorporados esta misma temporada procedentes del Barcelona, ya que el francés se encontraba cedido por los blaugranas hasta que se concretó su permanencia hasta el año 2026. Años atrás fueron Luis Suárez y David Villa los delanteros incorporados desde el Barcelona y que acabaron sumando gran rendimiento para Simeone.