Todavía no puedo creerlo: Messi, a un mes de ganar el Mundial

El astro argentino, Lionel Messi publicó por medio de su cuenta oficial de Instagram su sentir a un mes de haber ganado la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Francia, un trofeo que deseaba desde varios mundiales atrás y al fin pudo desbloquear ese logro.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo este tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, adjuntó ese texto en su publicación, además de un video con los mejores momentos de ese mundial.

Así vivió Jorge Valdano el título de Argentina en Qatar 2022

Explicó que ser campeones del mundo hace que todo sea más lindo, y reiteró que es el mes más lindo que pasó, por tantos recuerdos hermosos y extraña aquellos momentos, echa de menos a sus compañeros, el día día con ellos.

“Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos”, expresó.

La “Pulga” también recordó a sus seres queridos y a los seguidores, dijo que ver a su familia disfrutar la experiencia de un mundial, lo hermoso que era ir a los partidos y ver la locura en la cancha y e Argentina.



“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me las ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos... ¡Campeones del mundo!”, despidió su emotivo mensaje.



Te puede interesar: Así fue el debut de Luis Suárez con el Gremio de Brasil

¿Cuándo juegan Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi en Arabia Saudita?

El partido de exhibición entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se realizará este 19 de enero en Riad

Te puede interesar: Carlo Ancelotti anuncia cambio de ciclo en el Real Madrid