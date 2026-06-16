Resultados de los juegos de HOY lunes 15 de junio en el Mundial 2026

Las emociones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detienen. Este lunes 15 de agosto, se disputaron los duelos de la Fecha 1 en el Grupo H y G con encuentros que dieron grandes sorpresas en el torneo internacional.

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En primera instancia, la Selección de España y Cabo Verde se enfrentaron en la cancha del Estadio de Atlanta. Llegando como favoritos, el cuadro de 'La Furia' dirigido por Luis de la Fuente no pudo romper el cero ante la escuadra debutante. Con Vozinha como la figura del partido, los 'Tiburones Azules' hicieron su primer punto en la historia de las Copas Mundiales.

Durante la actividad del mismo Grupo H, Arabia Saudita y Uruguay también dividieron unidades en el Estadio de Miami. El cuadro de Oriente Medio y La Celeste empataron 1-1 con goles de Abdulelah Al-Amri y Maximiliano Araújo, resultado con el que todos los equipos del sector tienen un punto.

Pasando al Grupo G, Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Estadio de Seattle. Con anotaciones de Emam Ashour y un tanto en propia puerta de Mohamed Hany, los equipos sumaron su primer punto en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La actividad del quinto día culminó en la cancha del Estadio de Los Ángeles. Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 en un encuentro en el que el famoso Tim Payne tuvo minutos. Con doblete de Elijah Just para los 'All Whites', así como goles de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi para la escuadra de Asia, Irán y Nueva Zelanda cerraron la actividad llena de empates.

Partidos del 16 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia vs Senegal - 13:00 Hrs.

Irak vs Noruega - 16:00 Hrs.

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Austria vs Jordania - 22:00 Hrs.

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