¡Merecían títulos! Gorriarán asegura que el futbol fue injusto con Tigres

Fernando Gorriarán respondió a las críticas que han recibido los Tigres en los últimos días y aseguró que el futbol fue injusto con este plantel que mereció ganar alguno de los títulos por los que compitió en los últimos meses. Para el uruguayo el proceso de reestructuración del conjunto de la UANL comenzó desde el 2023 cuando arribó a la institución como parte de una renovación generacional y que desde entonces se han mantenido peleando por los campeonatos.

Si bien reconoció que para este semestre, el cuadro regiomontano tuvo algunas bajas sensibles, recordó que hace no mucho fueron subcampeones de la Concacaf Champions Cup y también de la Liga BBVA MX.

“Sin duda hemos perdido gente de mucho peso, nombres muy pesados que le han dado mucho a esta institución, quizás esos cambios hoy se ven más abruptos, pero hace un mes venimos de jugar una final y hace seis o siete meses otra”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR:



Gorriarán busca marcar el rumbo de los Tigres

Fernando, asumió su responsabilidad como uno de los capitanes de los “Felinos” e indicó que le está inculcando el ADN del club al resto de sus compañeros para trabajar e intentar ganar todo lo posible.

“El futbol están siendo un poco injusto con este plantel por lo que le ha dado a lo largo de estos seis meses, a lo largo del año, del último proceso que tuvimos con el anterior cuerpo técnico que fue muy bueno, pero no lo pudimos concretar con títulos”, declaró este lunes 3 de agosto.

Tigres va por la Leagues Cup

El mediocampista uruguayo afirmó que los Tigres tienen una nueva oportunidad de revertir el mal momento dentro de la Leagues Cup que comienza esta semana, en la que los clubes mexicanos se medirán ante los de la Major League Soccer (MLS).

"El equipo viene trabajando de gran manera y lo vamos a volver a intentar en este nuevo torneo internacional”, dijo previo al debut en el certamen.

Los ahora dirigidos por el técnico Hernán Elizondo se enfrentarán al Real Salt Lake, Minnesota United y Vancouver Whitecaps dentro de la primera fase.