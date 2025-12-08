deportes
¿Messi jugará algún partido en México? Estos son las fechas y los estadios en los que competirá Argentina

La ‘Albiceleste’ y Lionel Messi ya conocen el fixture que tendrán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estas serán las sedes donde jugarán sus partidos

Lionel Messi y el fixture de Argentina en el Mundial 2026
Crédito: @AFASeleccionEN / X
Lionel Messi y el fixture de Argentina en el Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y todas las selecciones participantes ya conocen el fixture oficial que deberán afrontar durante la fase de grupos. Lionel Messi, quien es uno de los jugadores a seguir durante el torneo, afrontará el Grupo I con la selección de Argentina y lo cierto es que no jugará ninguno de sus partidos dentro del territorio mexicano.

Las sedes de Argentina para el Mundial 2026

Si bien algunos aficionados esperaban por la presencia del ‘10’ argentino en México, esto no será así. La FIFA determinó que la ‘Albiceleste’ haga sede en Kansas y en Dallas durante la fase de grupos del Mundial 2026. Argentina, vigente campeona, integra el Grupo I del torneo y deberá enfrentar a Austria, Argelia y Jordania durante la primera fase. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo tampoco jugará en México durante la próxima Copa del Mundo .

Argentina hará sede en Estados Unidos durante el Mundial 2026
Crédito: @AFASeleccionEN / X

Fechas y horarios para los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina debutará en la Copa del Mundo frente a Argelia el día martes 16 de junio de 2026 a las 19:00 horas (centro de México) en el Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas. Luego jugará contra Austria el lunes 22 de junio en la ciudad de Dallas, a las 13:00 horas (centro de México). Finalmente, la ‘Albiceleste’ cerrará la primera fase ante Jordania, el sábado 23 a las 20:00 horas (centro de México), en la misma sede que tiene como escenario el AT&T Stadium.

En caso de avanzar como primero o segundo de grupo a los dieciseisavos de final, el camino de Argentina seguiría estando en tierras estadounidenses, por lo que Messi no tocará suelo mexicano a lo largo de la Copa del Mundo. Un golpe duro para aquellos aficionados que no buscan salir de México y tenían el sueño de ver en vivo al astro argentino.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían enfrentarse en el Mundial 2026

En caso de que Messi y Cristiano logren avanzar como primeros de grupo con Argentina y Portugal respectivamente, y también consigan pasar la ronda de dieciseisavos y octavos de final, los dos equipos se verán las caras en cuartos de final. Sin embargo, en el mundo del futbol, este escenario es altamente improbable, pero no imposible.

Selección Argentina
