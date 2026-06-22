Messi FALLA penal vs Austria y PIERDE la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en Mundiales

Al minuto 7 del partido el defensor austriaco cometió un penalti sobre Lautaro Martínez, llegó la oportunidad de Lionel Messi para colocarse como máximo goleador en las Copas del Mundo, sin embargo, este título tendrá que esperar al menos unos minutos.

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Al minuto 9 y tras un chequeo en el VAR confirmaron la decisión, el astro argentino se acercó al manchón penal, colocó el balón y de pierna izquierda la mandó por fuera de la portería, pese a que el arquero adivinó la trayectoria del disparo no fue necesario que interviniera pues el balón no iba con dirección a portería.

Aún queda mucho partido por delante y seguramente el delantero argentino tendrá oportunidades de sobra para ponerse primero en esta estadística.