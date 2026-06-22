Noruega vs Senegal: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido entre Haaland y Mané del Mundial 2026?

Esta tarde la selección de futbol de Noruega y Senegal se enfrentan en punto de las 18:00 horas del Centro de la Ciudad de México para su segunda jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de momento Noruega suma 3 pts tras vencer a Irak y Senegal no logró sumar ante Francia.

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¿Cómo llega Noruegapara el partido ante Senegal?

Noruega aterriza en este encuentro con la moral en alto tras su victoria inicial frente a Irak, una presentación que dejó clara su intención de ser protagonista. El esquema noruego, capitaneado por el talento organizador de Martin Ødegaard, depende en gran medida de su capacidad para conectar con Erling Haaland. La superioridad física de los escandinavos y su juego directo hacia el área son sus principales credenciales. El equipo de Ståle Solbakken no solo apuesta por la potencia de su atacante estrella, sino también por una estructura compacta que busca minimizar los errores en la salida y maximizar la efectividad en el último tercio del campo.

¿Cómo llega Senegal para enfrentar a Noruega?

En la otra vereda, Senegal llega con la urgencia de reponerse tras un debut complicado. Los dirigidos por Aliou Cissé apuestan por la experiencia de Kalidou Koulibaly en la última línea para mantener el orden, mientras que en la parcela ofensiva depositan todas sus esperanzas en la verticalidad y desequilibrio de Sadio Mané. El planteamiento senegalés será, sin duda, un bloque sólido que buscará presionar la salida nórdica para generar robos en zonas comprometidas. La clave para los africanos reside en su capacidad para resistir el embate aéreo noruego y contragolpear con velocidad antes de que los europeos logren reorganizarse defensivamente.

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