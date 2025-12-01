Messi jugará su primera final de la MLS tras goleada del Inter Miami al NYCFC

Inter Miami clasificó a la final de la Major League Soccer tras vencer 5-1 al New York City FC en el Chase Stadium, un resultado marcado por el desempeño del argentino Tadeo Allende y que dejó al equipo a la espera del ganador entre San Diego FC y Cincinnati.

La victoria también representó el tercer intento exitoso de Lionel Messi por alcanzar una final de la MLS, en una noche donde el capitán no anotó pero participó activamente en varias acciones ofensivas, incluida la jugada previa a su asistencia número 405 en competiciones de clubes y selección.

Superioridad de Inter Miami y protagonismo de Allende

Inter Miami se impuso desde los primeros minutos con una actuación ofensiva sostenida. Tadeo Allende anotó tres goles en los minutos 14, 23 y 89, los dos primeros asistidos por Jordi Alba y Sergio Busquets. Mateo Silveti y Telasco Segovia ampliaron el marcador para completar los cinco tantos del conjunto de Florida.

El equipo dominó progresivamente las acciones y mantuvo el control del juego en el tramo decisivo, asegurando el título de la Conferencia Este. Para Alba y Busquets, la final de la MLS representará su último partido profesional, a 90 minutos de concluir sus carreras.

Messi, aunque sin convertir, participó en la generación ofensiva. En el minuto 67 intervino en la jugada que permitió a Silveti sumar una asistencia adicional a la cuenta histórica del argentino, quien superó el registro del húngaro Ferenc Puskás.

Incidentes en el primer tiempo y respuesta en el marcador

El encuentro registró momentos de tensión durante la primera mitad. En el minuto 21 se produjo un altercado tras un golpe sin balón a Maximiliano Falcón, lo que generó reclamos entre jugadores de ambos equipos. La discusión incluyó un cruce verbal entre Lionel Messi y Maxi Moralez, quien posteriormente fue amonestado junto con Marcelo Weigandt.

Minutos después del incidente, una jugada conjunta entre Alba y Busquets derivó en el segundo gol de Allende, ampliando la ventaja del conjunto local. Rodrigo De Paul también se dirigió a Moralez tras la anotación, en medio de la disputa que se mantenía entre los futbolistas.

NYCFC descontó al 37’ con una asistencia de Moralez que permitió a Justin Haak marcar el único gol del equipo neoyorquino. Sin embargo, en la segunda mitad Inter Miami volvió a tomar el control y completó la goleada.

