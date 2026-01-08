Messi reveló el ambicioso plan que tiene para retirarse: NO es ser entrenador, ni siquiera lo imaginas

Lionel Messi parece estar vigente a pesar de tener 38 años de edad, pero es una realidad que su retiro está cada vez más cerca. Muchos se preguntan qué hará el astro argentino una vez deje el futbol profesional y, si bien podría convertirse en entrenador o ser mánager de un club , el nacido en Rosario afirmó que su deseo es ser propietario de una institución.

Lionel Messi sueña con ser propietario de un club de futbol

En una charla con Luzu TV, el actual jugador de Inter Miami compartió cuál sería su deseo una vez se retire del futbol: “Técnico, la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres me gustaría ser el propietario (de un club)”. De esta manera, el deseo de muchos de ver a Messi en los banquillos parece estar muy lejos, aunque podría seguir ligado al mundo del futbol.

Messi desea ser propietario de un club de futbol|Crédito: Luzu TV / Captura de pantalla

“Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacerlo crecer, arrancar desde abajo y poderle dar la oportunidad a los chicos, a la gente de que crezcan y hacer un club importante”, continuó y luego sentenció: “Si tengo que elegir por donde eso es lo que más me llamaría”. En este sentido, crece la expectativa sobre en qué país ‘Leo’ tendría pensado iniciar con esta nueva aventura futbolística lejos de los terrenos de juego.

Messi ya comparte propiedad de un equipo con Luis Suárez

Si bien es cierto que no fue fundado por él, Messi es copropietario de Deportivo LSM, equipo que se consagró campeón de la Primera Divisional D (cuarta división de Uruguay) en 2025 y ascendió a la Divisional C, tercera categoría del futbol de aquel país. El propietario de la institución es Luis Suárez, quien lo acompañó durante varios años en el FC Barcelona y quien hoy es su compañero en el Inter Miami de los Estados Unidos.

Algunos de los negocios más destacados de Messi fuera del futbol

Además de tener el sueño de ser propietario de un club de futbol, Messi ya cuenta con una serie de negocios que le brinda ingresos pasivos mes a mes. Cuenta con una cadena de hoteles MiM – Messi i Majestic, con presencia en varios destinos como Andorra, Ibiza, Mallorca, Sitges y Baqueira.

También es propietario de The Messi Store, su línea de ropa que fue diseñada en colaboración con Virginia Hilfiger y liderada por su hermana María Sol Messi. Otro negocio destacado es su incursión a los esports, ya que ‘Leo’ es copropietario de KRÜ Esports, el equipo fundado por su amigo Sergio 'Kun' Agüero.