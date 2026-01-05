América llevaría las de ganar por el fichaje de este delantero que está en su mejor momento

Mientras muchos se preguntan cómo juega Rodrigo Dourado, el primer refuerzo del Club América, la institución de Coapa quiere seguir ampliando su lista de altas y bajas para el Clausura 2026, sobretodo en lo que tiene que ver con los refuerzos en la zona ofensiva. En ese sentido, distintos reportes indican que en el Nido han avanzado por un delantero por sobre otro equipo.

Mientras que Igor Lichnovsky parece ser una carga para el América y podría irse , el equipo azulcrema quiere reforzarse para el próximo torneo de la Liga BBVA MX y Emiliano Gómez sería el delantero que busca la directiva para que llegue al equipo de André Jardine. De este modo, las Águilas se llevarían un jugador que sonaba para otros equipos.

Emiliano Gómez de Puebla|@ emi.gomez10

Piden una buena cantidad de dinero por el jugador que quiere Club América

Resulta que distintos especialistas en el mercado de fichajes del Club Puebla sostienen que este equipo pide más de 4 millones de dólares para dejar salir a Emiliano Gómez. De esta manera, el América tendría que invertir una buena cantidad de dinero para poder fichar a este futbolista de 24 años oriundo de Uruguay.

En su momento, Puebla lo pagó 1.6 millones de euros al Boston River uruguayo. También pasó por el Albacete de España y por Defensor Sporting de su país natal, donde hizo las divisiones formativas, estuvo en sus fuerzas básicas. Hoy en día su valor subió a 2 millones de euros, según Transfermarkt, y está en su mejor momento.

América toma la delantera contra otros equipos de la Liga BBVA MX

Distintos reportes sostienen que hay otros equipos de la Liga MX interesados en el mediapunta uruguayo de 24 años y entre ellos estaría Toluca. Sin embargo, América ya se adelantó en las conversaciones y parece ser el que más se aproxima a contratarlo. El cupo de No Formados en México (NFM) podría ser una barrera.

Los números de Emiliano Gómez en Club Puebla

Emiliano Gómez lleva dos temporadas (una y media exactamente) en Club Puebla y se ha convertido en una pieza importante para el equipo que ha cambiado de entrenador recientemente. Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números del uruguayo allí son los siguientes: