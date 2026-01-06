Inter Miami le está armando UN EQUIPAZO a Messi y no dudan en PRESUMIRLO

En el sur de la Florida no se habla de reconstrucción ni de transición. Inter Miami va con todo, y el mensaje es tan claro como contundente: a Lionel Messi no solo se le retiene, se le rodea de un equipazo capaz de dominar la MLS y competir sin complejos a nivel internacional.

Tras levantar la MLS Cup 2025, la franquicia rosada entendió que el reto ahora es sostener la cima. La temporada 2026 asoma con desafíos mayores —desde la liga hasta la Concacaf Champions Cup— y la directiva decidió actuar con inteligencia quirúrgica en el mercado. Menos ruido, más impacto.

La salida de referentes históricos como Sergio Busquets y Jordi Alba, sumada al regreso de varios jugadores a sus clubes tras finalizar cesiones, obligó a Inter Miami a moverse con precisión. Y lo hizo. Primero, asegurando lo más importante: la renovación de Messi hasta 2028, el pilar absoluto del proyecto.

Luego llegaron decisiones que no pasaron desapercibidas. La compra de Rodrigo De Paul por 14.5 millones de euros envió una señal directa a la MLS: este equipo piensa en títulos, no en marketing. Y el regreso de Luis Suárez, en lo que muchos consideran su “último baile”, completa una columna vertebral con ADN ganador.

Fichajes gratis, impacto inmediato y un plantel más profundo en el Inter Miami

Inter Miami también presume algo poco común: refuerzos a costo cero que elevan el nivel competitivo. El lateral izquierdo Sergio Reguilón, libre tras finalizar contrato con el Tottenham, aporta experiencia europea. Por la derecha, el argentino Facundo Mura, tras cerrar su ciclo con Racing, suma solidez y recorrido. Y bajo los tres palos, Dayne St. Clair llega como agente libre desde Minnesota United para reforzar una zona clave.

Portería y laterales, cubiertos. Sin improvisaciones. Sin excesos. Un armado de plantel que combina jerarquía, edad ideal y conocimiento del ritmo MLS, pensado claramente para potenciar el juego de Messi.

Welcoming the 2025 MLS Goalkeeper of the Year, Dayne St. Clair, to Miami ✨🏝️



➥ https://t.co/h9n29kr3S2 pic.twitter.com/TkYoxViKAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 4, 2026

Lo que viene: más nombres, más ambición y un mensaje claro

El mercado aún no termina para Inter Miami. En carpeta siguen nombres como Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez y Rocco Ríos Novo, futbolistas que ya conocen la estructura del club y podrían regresar para aportar profundidad y competencia interna.

La sensación es clara en Miami: no se conforman. Con Messi como eje, una base reforzada y movimientos calculados, el club no duda en presumir lo que está construyendo. Porque en 2026 no solo quieren defender el título: quieren marcar época.