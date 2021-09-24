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Fútbol

Messi vivirá en casa de casi medio millón de pesos mensuales en París

Lionel Messi por fin encontró casa en París y no nos referimos al PSG, sino a una lujosa propiedad que rentará por casi medio millón de pesos.

Messi
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Lionel Messi empieza a hacer su vida en París poco a poco. El argentino está consiguiendo su lugar en la alineación de Mauricio Pochettino y al parecer, ya encontró un lugar donde vivir: una casa que rentará por casi medio millón de pesos.

Leo dejó toda una vida atrás cuando se anunció su salida del Barcelona. El argentino y su familia emigraron a París para comenzar con una etapa totalmente nueva que no sólo incluye el ritmo de la Ligue 1, sino todo lo que involucra vivir en otro país.

Messi y Pochettino
|REUTERS

Es por eso que Ángel Di María reconoció que Messi no estaba cómodo en París. El argentino se estaba hospedando junto a su familia en un lujoso hotel pero no era lo que él esperaba, pues quería establecerse en una casa.

De igual manera, el acoso por parte de los medios era algo que incomodaba a Lionel Messi. El 'Fideo' aceptó que era difícil salir a algún lado con su compatriota porque de inmediato eran "perseguidos".

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La lujosa casa donde vivirá Messi

El nuevo hogar de Lionel Messi y su familia está localizado en el barrio de Neully-sur-Seine, ubicado en una de las zonas más presitgiosas de la capital francesa. Ahí también residen Leandro Paredes y Ángel Di María.

Messi
|REUTERS

Ubicada al oeste de París. La renta del inmueble, según los distintos reportes, será por un total de 20 mil euros al mes, lo que es equivalente a casi medio millón de pesos. Y eso que según los reportes, la casa no es del agrado total de Messi y su familia.

El contrato de Lionel Messi con el PSG es hasta 2023 con opción a un año más. La 'Pulga' por lo menos ya tiene donde vivir, fuera de un hotel, pero no sería raro verlo pronto cambiándose de casa.

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