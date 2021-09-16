Revelan que Messi no está cómodo en el PSG

Dos partidos, cero goles y cero asistencias. Lionel Messi no ha tenido un buen arranque en el PSG, sin poder marcar en su presentación de la Ligue 1 y tampoco dentro de la Champions League. Ahora han revelado que el argentino no está cómodo en París.

Mientras Cristiano marcó un doblete en su debut en la Premier League con el Manchester United (acá te lo dejamos) y también anotó en su primer partido dentro de la Champions League ante el Young Boys (acá también te lo dejamos), a Messi sí le ha pesado el famoso proceso de adaptación.

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El partido de la Champions League ante el Brujas terminó empatado a un gol pero fue la primera oportunidad para ver a Lionel Messi en acción junto a Neymar y Kylian Mbappé, pero el francés salió de cambio al arranque de la segunda mitad.

Conforme pasen los partidos, Lionel Messi irá mostrando un mejor nivel seguramente pero por ahora, parece que el argentino no ha encontrado su lugar en París y será cuestión de tiempo para que lo haga.

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Messi no está cómodo en París

En entrevista para el diario Olé, Ángel Di María reveló que Messi no está cómodo en París y le ha costado trabajo el cambio de ciudad. Incluso comentó que no ha encontrado casa y por lo tanto, se está quedando en el Le Royal Monceau, un hotel de lujo.

De igual manera Di María reconoció que el acoso de la prensa y de la misma afición no es nada fácil para Lionel Messi. Mientras él estaba acostumbrado a la tranquilidad de la ciudad en donde vivía en Barcelona.

"No es nada fácil para él. Cuando Leo viene a cenar, siempre hay motos o coches cerca. La gente de aquí es muy respetuosa y si salimos, te dejarán en paz. Ahora con Leo, no tenemos donde ir", dijo Di María sobre la estancia de Messi.

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