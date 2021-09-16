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Fútbol

Revelan que Messi no está cómodo en el PSG

Los primeros días de Lionel Messi en el PSG están siendo difíciles y se ha reflejado en la falta de gol del argentino, en sus primeros dos partidos.

Lionel Messi Paris Saint Germain
Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Clermont - Parc des Princes, Paris, France - September 11, 2021 Lionel Messi sits in the stands REUTERS/Christian Hartmann|CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Dos partidos, cero goles y cero asistencias. Lionel Messi no ha tenido un buen arranque en el PSG, sin poder marcar en su presentación de la Ligue 1 y tampoco dentro de la Champions League. Ahora han revelado que el argentino no está cómodo en París.

Mientras Cristiano marcó un doblete en su debut en la Premier League con el Manchester United (acá te lo dejamos) y también anotó en su primer partido dentro de la Champions League ante el Young Boys (acá también te lo dejamos), a Messi sí le ha pesado el famoso proceso de adaptación.

Messi debuta con el PSG
|TWITTER PSG

El partido de la Champions League ante el Brujas terminó empatado a un gol pero fue la primera oportunidad para ver a Lionel Messi en acción junto a Neymar y Kylian Mbappé, pero el francés salió de cambio al arranque de la segunda mitad.

Conforme pasen los partidos, Lionel Messi irá mostrando un mejor nivel seguramente pero por ahora, parece que el argentino no ha encontrado su lugar en París y será cuestión de tiempo para que lo haga.

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Messi no está cómodo en París

En entrevista para el diario Olé, Ángel Di María reveló que Messi no está cómodo en París y le ha costado trabajo el cambio de ciudad. Incluso comentó que no ha encontrado casa y por lo tanto, se está quedando en el Le Royal Monceau, un hotel de lujo.

El primer gol de Messi con el PSG.png

De igual manera Di María reconoció que el acoso de la prensa y de la misma afición no es nada fácil para Lionel Messi. Mientras él estaba acostumbrado a la tranquilidad de la ciudad en donde vivía en Barcelona.

"No es nada fácil para él. Cuando Leo viene a cenar, siempre hay motos o coches cerca. La gente de aquí es muy respetuosa y si salimos, te dejarán en paz. Ahora con Leo, no tenemos donde ir", dijo Di María sobre la estancia de Messi.

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