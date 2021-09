Cristiano Ronaldo vs Messi: Sus nuevas realidades

El Yin y el Yang, el agua y el aceite. Simplemente no se mesclan, este es el mismo caso de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi . Si bien es cierto que este verano ambos dieron la nota al cambiar de equipo en el mercado de fichajes, la realidad de ambos astros ha sido muy diferente al día de hoy.

Nuevos aires, distintas realidades

Mientras que Cristiano regresaba a la que hubiera sido su casa por muchos años, Lionel Messi probaba nuevos aires en París. Si bien es cierto que ambos ya rebasaron los 35 años y es evidente que su carrera viene en descenso, sin embargo, el cambio no ha significado lo mismo para los 2 mejores jugadores del planeta.

Te podría interesar: Estadio Azteca estará casi lleno en Clásico Nacional

Cristiano el hijo pródigo

Ronaldo no tardó en olvidarse de la VecchiaSignora del Calcio para regresar a su casa en Old Trafford, y de inmediato se notó el cambio en los Red Devils, el equipo volvió a tener personalidad, confirmando que Cristiano hace mejor a todos a su alrededor, por lo que sus 4 goles en 3 partidos disputados hablan por si solos. Este movimiento de equipo, llega en un momento importante para la figura portuguesa, ya que en la Juventus no había logrado su objetivo de levantar la orejona, por lo que el Manchester planea seguir alargando su legado en los libros de historia.

Messi fuera de su hogar

Por el otro lado, Lionel Messi se ha visto opacado y en un bajo rendimiento. Habiendo disputado ya 2 duelos en los cuales no ha logrado anotar y en uno de ellos, dio más de que hablar por su comportamiento al salir del terreno de juego, que por su rendimiento durante los 76 minutos que disputó ante el Lyon por la jornada 6 de la liga francesa, cuando el ex blaugrana le negó la mano a su técnico Mauricio Pochettino, por pedir su cambio previo al termino del partido. Tan grande se hizo la polémica, que hasta el hermano del dueño del equipo twitteo: “Londres es una hermosa ciudad...Tú sabes eso..”

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

Con este tipo de rabietas, muchos de los aficionados se preguntan si realmente podrán darle a Messi lo que realmente necesita para explotar al 100% su talento en París, con una escuadra que no tiene ningún otro objetivo que ganar la UEFA Champions League.

Hasta el momento, los números favorecen al portugués, sin embargo, hay que dar un poco más de tiempo para evaluar de una manera más justa el desempeño de ambos en sus nuevos y respectivos equipos.