OFICIAL: Lionel Messi regresa al Camp Nou y emociona al mundo

El astro argentino Lionel Messi regresó a su casa el estadio Camp Nou que se encuentra en la fase final de su remodelación y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, publicó el ’10’ del Inter Miami y de la selección de Argentina junto con imágenes de su visita nocturna al recinto blaugrana.

Messi, actualmente concentrado con la selección campeona del Mundo en Alicante que sostendrá un partido con Angola el próximo 14 de noviembre en Luana, aprovechó su estancia en España para reencontrarse con el estadio que fue su casa durante más de dos décadas. Su visita al Camp Nou, reavivó los recuerdos de una época dorada para el club Barcelona.

Durante su etapa en el club culé, Messi conquistó un palmarés impresionante que lo consagró como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Estos son los títulos que logró con el Barcelona:

10 Ligas de España (2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19)

(2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19) 7 Copas del Rey (2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21)

(2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21) 8 Supercopas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018)

(2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018) 4 Champions League (2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15)

(2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15) 3 Supercopas de Europa (2009, 2011, 2015)

(2009, 2011, 2015) 3 Mundiales de Clubes (2009, 2011, 2015)

En total, Messi levantó 35 títulos con Barcelona, siendo el jugador más laureado en la historia del club. Su legado no solo se mide en trofeos, sino en momentos inolvidables, goles épicos y una conexión única con la afición culé.

Su regreso al Camp Nou dejó abierta la puerta a un posible homenaje futuro. La afición espera que algún día pueda despedirse como merece: en el campo, con la camiseta blaugrana, y ante un estadio lleno que coree su nombre una vez más.

