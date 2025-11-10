deportes
Nota

¿Qué necesita México para pasar a OCTAVOS DE FINAL del Mundial Sub-17?

Luego de la derrota de la Selección Mexicana Sub-17 ante Suiza los dirigidos de Carlos Cariño todavía tienen la oportunidad de avanzar a los Octavos de Final


Luego de la derrota de la Selección Mexicana Sub-17 ante Suiza por marcador de 3-1 los dirigidos de Carlos Cariño todavía tienen la oportunidad de avanzar a los Octavos de Final del Mundial Qatar 2025 en uno de los mejores 8 de los terceros lugares de los 12 posibles.

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

¿Cómo quedó México en el Grupo F?

Al terminar todos los partidos del Grupo F, México se ubicó en el tercer puesto sumando 3 unidades con una diferencia de goles de -2, mientras Suiza es el primero del sector con 7 puntos, los mismos que Corea del Sur, por mejor diferencia de goles.

En este momento, faltando los resultados de los partidos restantes de este lunes 10 de noviembre y los de mañana, el conjunto Azteca se encuentra dentro del grupo de los mejores ocho terceros lugares.

¿Cómo puede México avanzar a los Octavos de Final?

La Selección Mexicana ya quedó por arriba de Qatar, tercer lugar del Grupo A con 2 unidades, y de Costa Rica, tercer lugar del Grupo C con 1 punto, y realmente su oportunidad de avanzar es de los resultados de los partidos entre Indonesia vs Honduras (Grupo H), Uganda vs Francia y Chile vs Canadá (Grupo K).

El duelo entre Indonesia y Honduras se lleva a cabo este día, las dos selecciones suman cero puntos. Un triunfo de una de ellas llegarían a 3 unidades, pero la diferencia de goles es muy abultada, Indonesia tiene -6, mientras los hondureños tienen diferencia de -10.

 Uganda vs Francia y Chile vs Canadá se enfrentan este martes 11 de noviembre a las 6:30 horas tiempo del centro de México. Al momento, los africanos y sudamericanos suman solamente una unidad, pero una victoria los metería a los octavos de final y dejaría fuera al conjunto mexicano.

Otra oportunidad para que México entre a la siguiente fase sería que Paraguay (3 puntos) fuera goleado en su partido ante República de Irlanda o que Arabia Saudita o Mali perdieran por goleada en el enfrentamiento entre ellos.

Las posibilidades de la Selección Mexicana esta vivas, pero tendrá que esperar hasta mañana para ver si se mete a los Octavos de Final del Mundial Sub-17.

Fernando Campos

Autor / Redactor

