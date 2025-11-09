Pumas en aprietos: El PROBLEMÓN que tendrán los universitarios por la Fecha FIFA

Luego de que Pumas consiguiera su pase al Play-In con una victoria agónica tras vencer a Cruz Azul por marcador de 3-2, ahora deberá sortear un nuevo obstáculo con sus seleccionados con el cruce de la Fecha FIFA de este noviembre.

Los Pumas de la UNAM enfrentarán un serio contratiempo de cara a su participación en esta fase de Play-In: la Fecha FIFA de noviembre, que culmina apenas unas horas antes del arranque de los partidos de eliminatoria del Apertura 2025, dejará al equipo universitario con poco margen para contar con varios de sus jugadores clave.

¿Cuándo se juega el Play-In del Apertura 2025?

Según el calendario de la Liga MX, el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre se disputarán los duelos del Play-In, mientras la Fecha FIFA culminará el martes 18 de noviembre. Keylor Navas (Costa Rica), Álvaro Ángulo (Ecuador), Adalberto “Coco” Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador), Ángel Azuaje (Venezuela) y Jorge Ruvalcaba (México) estarán representando a sus países, lo que significa que tendrán menos de 24 horas para reportar con el club y estar listos para un partido de vida o muerte.

Es el caso de Keylor Navas y Carrasquilla que participarán en encuentros decisivos de sus selecciones para conseguir un boleto al Mundial 2026 que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Keylor enfrentará el martes 18 de noviembre a Honduras en territorio tico, mientras Carrasquilla y Panamá en casa jugará ante El Salvador.

Este apretado calendario representa un desafío logístico y físico. Los jugadores llegarán con desgaste acumulado, posibles cambios de horario y sin tiempo suficiente para integrarse a los entrenamientos previos.

¿Quién será el rival de Pumas en el Play-In?

Aunque hay que esperar que se lleve a cabo el último encuentro de la Jornada 17 del Apertura 2025 que se juega este domingo 9 de noviembre entre Santos Laguna y Pachuca, el rival de los Pumas saldrá entre los Tuzos, que este momento se ubica en el noveno puesto de la tabla con 22 puntos, y Juárez. Con una victoria o un empate del equipo dirigido por Jimmy Lozano los colocaría en la octava posición, por lo cual, los universitarios visitarían al conjunto de los Bravos, pero una derrota de Pachuca, los felinos tendrán que jugar en la cancha del estadio Hidalgo.

