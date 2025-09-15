Mexicana gana histórica medalla de Bronce para Uruguay en la Maratón del Mundial de Atletismo en Tokio 2025

Uruguay consiguió su primera medalla en la historia de los Mundiales de Atletismo en Tokio 2025, Julia Paternain se colgó el bronce en la Maratón con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 23 segundos, solo por detrás de Peres Jepchirchir (Kenya), que ganó el oro con un tiempo de 2:24:43, y Tigst Asaeta (Etiopía), quien obtuvo la plata con 2:24:45.

Está no solo es la primera medalla de Uruguay en los Mundiales de Atletismo, es también la primera presea para un país sudamericano en la prueba de la Maratón en un Mundial, consiguiendo una hazaña sin igual en el Estadio Nacional de Japón.

Medalla histórica para Uruguay en Mundial de Atletismo

Julia Paternain de padres uruguayos, nació en León, Guanajuato el 29 de Septiembre de 1999, sin embargo, se mudó a Inglaterra muy pequeña, en sus inicios representó a la Gran Bretaña en el campeonato europeo Sub-23 en el 2019, terminando en el sexto lugar en los 10 mil metros, posteriormente se mudó a Estados Unidos para hacer una carrera como atleta en la Universidad de Arkansas y Penn State y en 2025 decidió representar a Uruguay en su primera maratón en Nueva York con un nuevo récord nacional uruguayo de 2:27:09.

“No lo puedo creer, es una alegría, me encanta correr para Uruguay, es un país tan chico, pero con mucho corazón, es un orgullo y yo sé que a mis padres les deja muy contentos. Nací en México, crecí en Inglaterra, pero mis padres son de Uruguay, mi familia son todos uruguayos, crecí yendo a Uruguay para las fiestas, no me gusta el Mate es lo único, pero aparte de eso soy uruguaya”, señaló la medallista de bronce.

