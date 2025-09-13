Él es Uziel Muñoz, mexicano que obtuvo la plata en la prueba de lanzamiento de bala

El mexicano Uziel Muñoz sorprendió al mundo del atletismo tras ganar la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de bala durante el Mundial celebrado en Tokio, Japón. Su sexto y último intento alcanzó los 21.97 metros, lo que le permitió imponer un nuevo récord nacional y subir al podio.

El chihuahuense de 30 años pasó del cuarto al segundo lugar con esta marca histórica, en una competencia donde el estadounidense Ryan Crouser, actual plusmarquista mundial, se llevó el oro con 22.34 metros. Con este resultado, México sumó su decimocuarta medalla en un Mundial de atletismo y la primera dentro de las pruebas de lanzamientos.

¿Quién es Uziel Muñoz, el nuevo referente del atletismo mexicano?

Nacido en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Uziel Muñoz Galarza es egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Desde joven mostró talento en el atletismo y en 2019 ya había alcanzado el bronce en la Universiada de Verano y en los Juegos Panamericanos.

Su disciplina lo llevó a establecer un récord de 21.88 metros en Los Ángeles en 2023, marca que ahora superó con su histórico lanzamiento en Tokio. Muñoz ha confesado que su preparación siempre ha estado guiada por la promesa que hizo a su hermano fallecido en 2016: llegar a lo más alto del deporte.

Con este resultado, se consolida como una de las figuras más importantes del atletismo mexicano y un orgullo nacional.

Plata histórica para México! 🇲🇽



Uziel Muñoz es el primer mexicano en conseguir una presea de plata en pruebas de lanzamiento dentro de un Mundial.



Además, es la segunda presea en pruebas de campo, tras el bronce de Luis Rivera en 2013 pic.twitter.com/sahhbWbvI1 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 13, 2025

¿Qué significa esta medalla para México y para Uziel Muñoz?

El triunfo de Muñoz es considerado el mayor logro de su carrera, superando su título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Anteriormente había sido finalista en el Mundial de Eugene 2022, donde terminó en el lugar 11, y en los Juegos Olímpicos de París 2024 , donde se ubicó octavo.

Con esta plata, México acumula un total de tres oros, cuatro platas y siete bronces en la historia de los mundiales de atletismo. El logro de Uziel resalta no solo por la importancia de la medalla, sino también porque abre camino para que nuevas generaciones mexicanas busquen competir en disciplinas de potencia como el lanzamiento de bala.

