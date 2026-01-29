Las mexicanas que hicieron HISTORIA al cruzar océanos durante 45 días y sin ayuda tecnológica (sin motor)

Este miércoles 28 de enero 2026, cuatro mexicanas hicieron historia al convertirse en el primer equipo mexicano y latinoamerica en remar desde España hasta El Caribe.

Luego de remar 45 días, una hora y 35 minutos, las mexicanas lograron su objetivo de llegar desde España hasta el Caribe. Eugenia, Lucila, Andrea y Ana Lucía fueron las cuatro mexicanas que han entrado a la historia.

¡Girl power! Eugenia, Ana Lucía, Andrea y Lucila se convierten en el primer equipo mexicano y latinoamericano que cruza el Atlántico remando. A bordo de su embarcación “La Chalupa”, este miércoles 28, a las 4 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, llegaron a Antigua y… pic.twitter.com/3SoklIn2xO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 28, 2026

Las cuatro salieron desde las gomeras Islas Canarias el 12 de diciembre del 2025, recorrieron aproximadamente 4800 kilometros para llegar al Caribe.

Los retos que tuvieron en el Oceáno

Eugenia Méndez, Lucila Muriel, Andrea Gutiérrez y Ana Lucía Valencia tuvieron diferentes retos durante su travesía. Las cuatro convivieron en un bote de 8 metros de largo por metro y medio de ancho y enfrentaron todo tipo de peligros durante las más de mil horas en altamar.

Lograron sobrepasar diferentes retos, como estar juntas en Navidad, lejos de casa, poder disfrutar de año nuevo juntas, los cambios climáticos y sobretodo situaciones con peces pues durante su último día de viaje un pez marlin atravesó y perforó su barco, por lo que tuvieron que repararlo.

Remo con causa: 4800 kilometros para apoyar dos fundaciones

Eugenia, Lucila, Andrea y Ana Lucía no solo lograron entrar a la historia deportivamente, pues su travesía ayudó para recaudar fondos para apoyar a dos fundaciones: Sirenas de Natividad, un grupo de amas de casa residentes de una comunidad pesquera y Fondo Guadalupe Musalem que apoya a comunidades indígenas en Oaxaca.

¿Quiénes son Eugenia, Lucila, Andrea y Ana Lucía?

Andrea Gutiérrez: Tiene 25 años, es oficial de navegación y seguridad a bordo. Ha participado dos veces en la Travesía Sagrada, un reto de 70 kilómetros entre Playa del Carmen y Cozumel . Amante del mar, trabaja como marinera en veleros y catamaranes.

Ana Lucía Valencia: Con 30 años, es consultora medioambiental y encargada del equipamiento. Caminó sola de México a Canadá por el Pacific Crest Trail, un recorrido de más de 4 mil kilómetros. Es activista ambiental y actualmente cursa una maestría en estudios de la consciencia.

Eugenia Méndez: Tiene 24 años, es skipper y manager del proyecto. Ha navegado alrededor del mundo durante un año, acumulando más de 20 mil millas náuticas. Es cofundadora de Akampa, estudia biología marina y ha cruzado el Atlántico en dos ocasiones.

Lucila Muriel: De 33 años, es fotógrafa y narradora visual. Su trabajo documenta es la belleza natural, la crisis ambiental y humanitaria. Vive en Baja California Sur, donde practica nado en aguas abiertas y senderismo.