Humillado: Memo Ochoa suma una nueva mala noticia de cara al Mundial 2026

Guillermo ‘Memo’ Ochoa sufrió una humillación a días de haber llegado a Chipre y ahora, más de un mes después, es nuevamente humillado en esa liga exótica de Europa. Resulta que el portero mexicano volvió a recibir un gol y nuevamente le costó una derrota al AEL Limassol, esta vez frente al Pafos, uno de los mejores equipos del torneo.

Desde su llegada a la institución de Chipre, el propio entrenador Javier Aguirre se refirió a las posibilidades del ‘Memo’ Ochoa en la Selección Nacional de México . Entre otras cosas, se sabe que el guardametas debe mejorar y tener minutos si quiere jugar el Mundial 2026. Por ahora, sigue recibiendo goles y acumulando estadísticas que se acercan a la humillación.

Instagram AEL FC Memo Ochoa en Pafos vs AEL Limassol

En el encuentro válido por la fecha 9 de la liga de Chipre, el AEL Limassol perdió 1-0 frente al Pafos en condición de visitante y Guillermo Ochoa recibió un gol de parte de Vlad Dragomir. De este modo, no pudo sumar una nueva valla invicta y sus estadísticas son verdaderamente preocupantes.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Guillermo Ochoa desde su llegada al AEL Limassol de Chipre

Partidos disputados: 6

Goles recibidos: 13

Vallas invictas: 1

Las posibilidades del Memo Ochoa de jugar el Mundial 2026

De este modo, el ex portero del Club América acumula un promedio de más de 2 goles recibidos por partido, una cifra muy alta para un portero que sueña con estar en una nueva Copa del Mundo. Cabe resaltar que podría ser su sexta justa internacional, al mismo nivel que lo que alcanzarían Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Pafos lead 1-0 against AEL. Vlad Dragomir's headed finish the difference. pic.twitter.com/EcZoLRAhRR — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) November 2, 2025

De todas maneras, hoy día todavía no se descarta la presencia de Ochoa en el Mundial de México 2026. De hecho, el ‘Vasco’ Aguirre lo convocó para la última Copa de Oro 2025 que el combinado azteca conquistó.

¿Cuántos mundiales jugó el Memo Ochoa?

Por supuesto, no se espera que se pueda ganar la titularidad ni mucho menos, pero seguramente él sueña con conquistar un récord personal: jugar 6 mundiales. Por ahora, Memo Ochoa ha estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 (parte del plantel); Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 (titular).

