Alejandro Kirk, orgullo mexicano: Top 5 de receptores en la MLB 2025

La Major League Baseball dio a conocer su ranking oficial de receptores para la Temporada 2025, y el nombre de Alejandro Kirk aparece con letras grandes.

El catcher mexicano fue colocado entre los cinco mejores de todas las Grandes Ligas, un reconocimiento que confirma su impacto total dentro y fuera del diamante y que lo consolida como uno de los referentes de su posición a nivel mundial.

El trabajo de Kirk detrás del plato fue determinante para que los Toronto Blue Jays regresaran a una Serie Mundial por primera vez desde 1993, y ese peso específico se reflejó en la evaluación de MLB.

El tijuanense dio un salto importante en el ranking: subió tres posiciones respecto a la Temporada 2024, cuando ocupó el octavo puesto, para instalarse ahora en la élite absoluta de los receptores.

Por delante del mexicano solo aparecen Cal Raleigh, William Contreras, Will Smith y Drake Baldwin, nombres consolidados en el beisbol de Grandes Ligas. Estar en esa lista no es casualidad: es el resultado de una temporada redonda, de consistencia, liderazgo y números que hablan por sí solos.

La mejor temporada de Alejandro Kirk

Durante la Temporada 2025, Alejandro Kirk disputó 130 partidos, en los que estableció récords personales en prácticamente todos los rubros ofensivos. Conectó 15 cuadrangulares, impulsó 76 carreras y registró un promedio de bateo de .282, acompañado de un OPS de .769, cifras que lo colocaron como uno de los catchers más completos del circuito.

Más allá de los números, Kirk fue un pilar en el clubhouse y una garantía noche tras noche para el cuerpo de lanzadores de Toronto. Su capacidad para manejar los juegos, leer a los rivales y responder en momentos clave fue parte fundamental del éxito de los Blue Jays a lo largo del calendario regular.

Protagonista en playoffs y líder defensivo

Si la temporada regular fue sobresaliente, los playoffs confirmaron su jerarquía. En 18 encuentros de postemporada, Kirk bateó para .252, conectó 5 jonrones y produjo 13 carreras, siendo una de las piezas más confiables en el camino de Toronto hacia la Serie Mundial.

Defensivamente, el mexicano también marcó diferencia. Alejandro Kirk registró la mejor tasa de bloqueo de toda la MLB, superando el promedio de los receptores de la liga, un dato que subraya su enorme valor detrás del plato. Desde Tijuana para el mundo, Alejandro Kirk no solo hace historia con los Blue Jays: pone el nombre de México en lo más alto del beisbol internacional.

