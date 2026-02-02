¡PÉSIMO ARRANQUE! México Verde pierde en su debut

Tomateros de Culiacán, que representa a México Verde en la Serie del Caribe 2026, sufrió un amargo debut al caer 5-4 ante los Cangrejeros de Santurce en el partido inaugural disputado en el Estadio Panamericano de Zapopan. La derrota llegó en la novena entrada, cuando Rubén Castro conectó el batazo que dejó tendidos a los guindas y dio la ventaja definitiva a Puerto Rico.

El encuentro tuvo un desarrollo vertiginoso; Tomateros llegó a tomar una ventaja notable, pero los Cangrejeros protagonizaron una remontada que cambió el rumbo del duelo. Puerto Rico consiguió anotar las carreras necesarias para voltear la pizarra y forzar una definición en la última entrada, donde el hit de oro inclinó la balanza. El cierre del partido dejó sensaciones encontradas entre la afición local y el cuerpo técnico mexicano comandado por el experimentado piloto Lorenzo Bundy.

¿Cuándo termina la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe Jalisco 2026, que se celebra del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, comenzó justamente con este choque cargado de dramatismo; la sede y el calendario le daban a México la ventaja moral de jugar como anfitrión, pero el marcador no acompañó. El torneo reúne a los representativos de las ligas invernales de la región, incluidas dos novenas del país azteca y el resultado de hoy obliga a los Tomateros a recomponer su camino desde la fase de grupos.

¿Quién fue el verdugo de México Verde en su amargo debut?

En lo individual, Rubén Castro fue la figura del triunfo puertorriqueño y destacó en declaraciones posteriores que no pensó demasiado al salir al bate en el momento decisivo; esa frialdad en el momento cumbre resultó clave para su equipo. Por su parte, el cuerpo técnico de Tomateros tendrá que ajustar la rotación y la defensa de cara a los siguientes compromisos, pues una derrota en la jornada inaugural complica las aspiraciones de avanzar con comodidad.

El resultado deja a México con trabajo por delante en un torneo corto donde cada partido pesa. La próxima aparición de Tomateros será observada con lupa por su afición y por los analistas: recuperar la confianza ofensiva y afinar el pitcheo serán las prioridades si el equipo quiere mantener vivas sus opciones en la Serie del Caribe 2026.

