¡MUCHA ATENCIÓN! La selección de América que se retiraría del Mundial

La Federación de Béisbol de Puerto Rico está valorando seriamente la posibilidad de retirar su participación del Clásico Mundial de Béisbol 2026 después de una serie de negativas en la autorización para que varios de sus principales peloteros puedan disputar el torneo. La situación saltó a la luz tras la confirmación de que al menos ocho jugadores han visto rechazadas sus coberturas, lo que deja al “Team Rubio” con una nómina notablemente mermada si no se revierten las decisiones.

¿Cuáles estrellas de Puerto Rico no podrán ir al Clásico Mundial de Béisbol?

Entre los nombres afectados figuran figuras de peso como Francisco Lindor, Carlos Correa, José Berríos, Víctor Caratini, Emilio Pagán y Alexis Díaz, lo que ha encendido la alarma en la federación y en el entorno beisbolero puertorriqueño. La ausencia de esas piezas obliga a replantear no sólo el plantel, sino también la competitividad real del equipo en una fase de grupos que se jugará en San Juan.

José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, ha sido contundente en sus declaraciones; ante la reiterada negativa de permisos por parte de franquicias de Grandes Ligas y aseguradoras, la federación no descarta la retirada como medida de presión para que MLB, el sindicato y las aseguradoras reevalúen los criterios de cobertura para el torneo. La amenaza, la cual fue confirmada en entrevistas y comunicados, subraya el malestar por lo que se percibe como un trato desigual respecto a otras naciones.

Fuentes especializadas y medios estadounidenses apuntan a que la problemática tiene componentes administrativos y de mercado de seguros, tras casos de lesiones relevantes en ediciones anteriores del WBC, las pólizas se han encarecido o restringido, y varias franquicias han optado por no autorizar la participación si no hay cobertura que proteja el contrato del jugador. MLB y la asociación de jugadores intentan negociar con aseguradoras antes de que cierre el plazo de inscripciones.

¿Qué impacto tendría la salida de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol?

Si Puerto Rico optara por bajarse del torneo no sólo sería una baja deportiva importante, el país ha sido finalista en ediciones previas, sino un antecedente con posibles repercusiones organizativas y comerciales para el WBC. En las próximas horas se espera movimiento diplomático entre federación, MLB y aseguradoras para intentar salvar la participación del equipo anfitrión.

