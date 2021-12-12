Tres mexicanos terminan en el top 10 del Abierto de Chile

Toda la semana el argentino Alan Wagner recalcó sus ganas de seguir intentando, de seguir creyendo en su proceso, de pensar que aún puede cumplir su sueño de llegar al PGA TOUR. Hoy ese proceso empezó a mostrar resultados con una victoria agónica en el segundo torneo de la temporada del PGA TOUR Latinoamérica, el Abierto de Chile.

Wagner terminó la ronda final en el Club de Golf Sport Francés con birdie-birdie para firmar su segundo 71 de la semana y así llegar a un inalcanzable score global de 15-bajo par. En el segundo lugar, a un golpe de Wagner, finalizaron el estadounidense Chandler Blanchet (69) y el argentino Jorge Fernández Valdés (70).

Esta tarde, Blanchet, quien estaba en el penúltimo grupo del día, terminó con birdie-águila-par para llegar a 14-bajo par y esperar el desenlace del último grupo. Por su parte, Fernández Valdés hizo birdie en el hoyo 17 y llegó empatado con Wagner al 18. No obstante, un par lo privó de ganar por segunda semana consecutiva en el PGA TOUR Latinoamérica.

¡Wagner campeón! 🍾 Con birdie en el hoyo final para total de -15, @alan_wag 🇦🇷 se quedó con la victoria en el #ScotiaWMChileOpen. 🇨🇱 pic.twitter.com/NF9KbbRqwr — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 12, 2021

A pesar de culminar empatado en el segundo lugar, Jorge logró mantenerse como líder de la Totalplay Cup con 745 puntos.

Los tres mexicanos mejor ubicados

El poblano Isidro Benítez, quien llegó a la actividad dominical como sublíder, se mantuvo como el representante nacional mejor ubicado al término de la jornada. Benítez inició su recorrido con dos birdies, pero luego tuvo dos bogeys y finalizó con una tarjeta de 72 golpes (par) y un acumulado de 13 golpes bajo par que le bastó para afianzarse en el cuarto puesto.

Con su mejor registro de la semana (-5) Aarón Terrazas llegó a un total de 10 impactos bajo par y escaló 19 peldaños en el tablero en la general para concluir empatado, entre otros golfistas, con el también mexicano José Narro. Armando Favela y Emilio González finalizaron en la posición 42 y Juan Carlos Serrano en la 52.

Tablero final Abierto de Chile

1.- Alan Wagner (Argentina) – 15

2.- Chandler Blanchet (Estados Unidos) -14

3.- Jorge Fernández Valdés (Argentina) -14

4.- Isidro Benítez (México) -13

T5 Ryan Cole (Estados Unidos) -12

T5 Evan Long (Estados Unidos) -12

T9 Aarón Terrazas (México) -10

T9 José Narro (México) -10

T42 Armando Favela (México) -4

T42 Emilio González (México) -4

T52 Juan Carlos Serrano (México) -2

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Posiciones Totalplay Cup

1.- Jorge Fernández Valdés (Argentina) 745 puntos

2.- Alan Wagner (Argentina) 600 puntos

3.- Chandler Blanchet (Estados Unidos) 345 puntos

4.- Jeremy Gandon (Francia) 309 puntos

5.- Rak Cho (Corea del Sur) 245 puntos

