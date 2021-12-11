Resultados PGA TOUR Champions Qualifying

Este viernes concluyó la actividad del PGA TOUR Champions Qualifying, donde el mexicano Esteban Toledo se quedó cerca pero no pudo meterse entre los primeros cinco puestos que lograron su tarjeta para la próxima temporada del Tour.

Con una cuarta ronda en la que empató el par del campo y un acumulado de cuatro golpes bajo par, Toledo se instaló en la decimosexta posición, a cuatro impactos de diferencia del quinto lugar, el estadounidense Tom Gillis, quien fue el último de los jugadores que consiguieron clasificarse, los otros fueron el tailandés Thongchai Jaidee y los también estadounidenses Roger Rowland, David, Branshaw y Rob Labritz, quien terminó como líder del evento.

Longtime club professional Rob Labritz wins Final Stage of Q-School to earn card for 2022. pic.twitter.com/30e2VhJFz8 — PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) December 10, 2021

Haber finalizado entre los 30 mejores, le da la oportunidad a Toledo de poder estar presente en los Monday Qualifiers de todos los eventos que se desarrollarán el próximo año.

Seis mexicanos libran el corte en Chile

Isidro Benítez, Emilio González, José Narro, Aarón Terrazas, Juan Carlos Serrano y Armando Favela, seguirán compitiendo en el Scotia Wealth Management Chile Open, segundo torneo de la temporada en el PGA TOUR Latinoamérica, luego de librar el corte en la segunda ronda (-2).

De ellos, Benítez es el mejor ubicado al encontrarse en el quinto puesto. Este viernes, el poblano registró tres birdies y un bogey para un score de 70 impactos (-2) y una suma de siete golpes bajo par. A Isidro le siguen González (T23) Narro (T23) Terrazas (T33) Serrano (T43) y Favela (T43).

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A diferencia de dichos compatriotas, Juan Carlos Benítez, Eduardo Carrete, Raúl Pereda, Óscar Fraustro, Rodolfo Cazaubón, ni Fernando López pudieron evitar el corte.

Después de dos días de actividad, el argentino Alan Wagner lidera el torneo con un acumulado de 13 golpes bajo par, le siguen el venezolano Manuel Torres (-11) y su compatriota Jorge Fernández-Valdés (-11).

