Mexicanos bailan al ritmo de ‘Payaso de Rodeo’ en Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 tuvo su ceremonia de inauguración este 20 de noviembre en el Estadio Al Khor con el ritmo y el color que sólo se merece el evento deportivo más importante del año. Como siempre la afición mexicana será una de las m´sa peculiares.

México se ha caracterizado en los últimos mundiales por ser de las delegaciones que más aficionados convoca, ejemplo de ello es Qatar 2022, miles y mmiles de fanáticos aztecas ya habían convertido el país asiático en una verdadera fiesta y todavía no iniciaba el evento.

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Al Ritmo de Payaso de Rodeo

Un grupo de aficionados convirtieron la noche en Qatar 2022 en una verdadera fiesta mexicana y al ritmo de Payaso de Rodeo bailaron en la calle ante la mirada sorpresiva de personas de otras partes del mundo, inclusive, en el video se puede apreciar a un extranjero acompañarles en el peculiar baile.

Los mexicanos ya llegaron a #Qatar2022 y no se aguantaron las ganas de echan el bailecito con los amigos y compatriotas. Como si fueran los quince de la prima, Qatar siente los pasos del "Payaso de Rodeo". pic.twitter.com/SnzVVC1ukR — Marco Jimenez (@VipergtsrtMarco) November 20, 2022

Con los grandes e iluminados edificios de fondo, la afición mexicana coloreó Qatar 2022 con el tradicional baile, en el video se puede apreciar al grupo de fanáticos disfrutar de la fiesta más importante del futbol. Entre los comentarios que desató el video se podía leer lo siguiente:

"Eso es lo único chido que lleva méxico a los mundiales, su gente, su afición siempre deja huella en todo lados jajaja porque la selección y más en este mundial nomás no va a dar una", comentó un usuario sobre el video.

De igual manera los comentarios sobre el video siguieron siendo muy positivos con el modo de vivir el Mundial de Qatar 2022.

"Somos alegres, la mejor afición del mundo, traemos la fiesta por dentro, ojalá la Selección responda con triunfos, Viva México", escribió un usuario.

|Mexsport

Los partidos del grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 1:

- Argentina vs Arabia Saudita - martes 22 de noviembre, 04:00

- México vs Polonia - martes 22 de noviembre, 10:00

Jornada 2:

- Polonia vs Arabia Saudita - sábado 26 de noviembre, 07:00

- Argentina vs México - sábado 26 de noviembre, 13:00

Jornada 3:

- Polonia vs Argentina - miércoles 30 de noviembre, 13:00

- México vs Arabia Saudita - miércoles 30 de noviembre, 13:00