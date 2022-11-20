La declaración de Luis Enrique que enfureció a Costa Rica

El Mundial de Qatar 2022 arranca para la Selección de España el próximo 23 de noviembre cuando se midan a la Selección de Costa Rica en el Estadio Al Thumama de la ciudad de Doha; los dirigidos por Luis Enrique mantienen una racha de sólo una derrota en los últimos 11 partidos disputados de manera oficial.

La última derrota para la Furia Roja fue ante Suiza en un partido como local por la Liga de Naciones, desde ahí los dirigidos por Luis Enrique se mantienen sin derrota. La delegación española se encuentra en Qatar 2022 preparando su debut ante la selección de Keylor Navas, de quien el estratega asturiano tuvo algunas palabras.

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Las palabras de Luis Enrique sobre Costa Rica en Qatar 2022

El seleccionador español tuvo algunas palabras de reconocimiento para un viejo conocido del futbol español, el ex arquero del Real Madrid Keylor Navas, sin embargo, Luis Enrique cometió un error durante sus declaraciones previo al arranque en Qatar 2022

“En la selección de Costa Rica hay algún jugador conocido para los españoles como Keylor Navas. Bueno es una selección sudamericana, los jugadores sudamericanos saben a lo que juegan”, dijo el seleccionar.

|REUTERS

Reacciones tras error de Luis Enrique

Francisco Calvo, futbolista de la Selección de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022 se pronunció tras el error del técnico asturiano, y señaló que Luis Enrique tuvo un pésimo maestro de cultura (geografía).

"No tengo mucha opinión sobre eso, simplemente creo que si él piensa que Costa Rica es una selección sudamericana pues... su profesor de Cultura no fue el mejor. Yo creo que hay que ser una persona culta y saber contra quién se va a enfrentar, contra quién va a jugar y dónde está ese país", dijo Francisco Calvo.

Luis Enrique se disculpa tras error

"Quería comentar algunas cosas, algunos errores que cometí como es lógico después de hablar más de una hora. Principalmente con Costa Rica que dije que era de Sudamérica, grave error mío, teniendo en cuenta que es de Centroamérica. No tiene perdón mi despiste porque hace seis años estuve de vacaciones de Costa Rica, entonces no tiene mucho perdón, pido disculpas", dijo Luis Enrique en transmisión previo al arranque de Qatar 2022.

