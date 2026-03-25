México ha ganado 10 MEDALLAS en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028; ¿cuáles son?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 están cada vez más cerca, motivo por el cual la Delegación de México comienza a afilar armas en torno a lo que se vislumbra sea una de las mejores participaciones para el país gracias a la calidad de los atletas que representarán al mismo.

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Una muestra de ello es lo que ocurrido en los últimos dos años en cuanto a resultados se refiere en aquellas competiciones que forman parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, misma en donde México ha obtenido un total de 10 medallas. ¿Quieres conocer más al respecto?

México, con 10 medallas en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

Lo primero que tienes que saber es que estas preseas se enlistan bajo pruebas olímpicas que se han dado dentro de Campeonatos Mundiales, lo cual sugiere una vista primaria de lo que podría ocurrir con la participación de los atletas de México en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Dicho lo anterior, vale decir que todo inició hace un par de años, cuando la Selección Femenil de Flag Football se quedó con el segundo lugar en el Campeonato Mundial del 2024. Posteriormente, Osmar Olvera se quedó con el primer puesto en el Campeonato Mundial de Clavados bajo la plataforma de 3 metros en 2025.

Ese mismo año Osmar Olversa y Juan Celaya se quedaron con la plata en clavados sincronizados, mientras que Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo hicieron lo mismo en los 10 metros. Uziel Muñoz fue segundo lugar en el impulso de bala, mientras que Alegna González se quedó con la plata en la marcha de 30 km. Finalmente, Randal Willars, Lia Cueva - Mía Cueva y Andrea Becerra - Sebastián García se llevaron el bronce en clavados de 10 metros, clavados sincronizados de 3 metros y tiro con arco mixto.

¿Qué deportista ganó la última medalla en este año?

La última gran medalla que la delegación mexicana obtuvo ocurrió hace unos días, cuando el Campeonato de Atletismo presenció el segundo lugar de Erick Portillo a través del salto de altura en el mundial indoor, lo cual refleja el poder de estos atletas a dos años para Los Ángeles 2028.