Confirmado: La Formula E arrancará su temporada 10 en México

México ya se convirtió en uno de los sitios preferidos para el automovilismo. El legendario Autódromo Hermanos Rodríguez ha fungido como una sede icónica en todo tipo de competencias del deporte motor, incluyendo la Fórmula 1 y la Fórmula E. Esta última categoría eléctrica ha tenido mucho éxito en la capital azteca, llenando el recinto año con año desde su llegada.

Por ello, México fue elegido para abrir el telón de la temporada 9 que actualmente está en curso, en lo que fue el estreno del auto GEN3, y ahora se ha confirmado que por segundo año consecutivo el Hermanos Rodríguez será sede de la carrera inaugural para la temporada 10 que arranca en el mes de enero del 2024.

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Dan a conocer el calendario provisional de la Formula E 2024

La temporada 10 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA comenzará en la Ciudad de México el sábado 13 de enero tras el éxito de una carrera de apertura con entrada vendida para comenzar la Temporada 9.

Tres rondas del calendario provisional de 17 carreras aún están por determinarse, mientras que la Fórmula E continúa con discusiones avanzadas con una variedad de posibles ciudades anfitrionas que verían al campeonato crear más eventos de carreras en ubicaciones globales icónicas.

New location unlocked 🔓



Tokyo, Japan is confirmed for our provisional Season 10 calendar, becoming the first ever FIA World Championship event to be held in the city ⚡️🇯🇵 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 20, 2023

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Tokyo llega por primera vez a la Formula E

La carrera en Tokyo el sábado 30 de marzo de 2024 será el primer evento de automovilismo del campeonato mundial regido por la FIA que se llevará a cabo en esta ciudad. Las carreteras alrededor del centro de convenciones Tokyo Big Sight en el paseo marítimo de la Bahía de Tokyo, se vestirán de gala para recibir al Campeonato Mundial.

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La Fórmula E y el Gobierno Metropolitano de Tokyo han estado trabajando juntos para llevar la carrera a la ciudad para apoyar la iniciativa Vehículo de Cero Emisiones (ZEV), parte de la estrategia Zero Emission Tokyo. La ciudad cuenta con un plan de acción climática que tiene como objetivo lograr cero emisiones netas de CO2 para 2050.