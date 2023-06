Exigen a Checo Pérez que vuelva a la cima en Austria

Checo Pérez consiguió remontar seis posiciones este domingo en el Gran Premio de Canadá, para finalizar en el sexto puesto y sumar suficientes puntos para mantenerse como segundo lugar del campeonato de la Fórmula 1.

Su carrera fue sólida en el país norteamericano, pero insuficiente para lo que veía demostrando en las primeras carreras. Por ello, el asesor de Red Bull Helmut Marko considera que, después de tres carreras con resultados adversos, el próximo GP de Austria debe ser para el mexicano. “En Austria, finalmente debe lograr la calificación nuevamente”, subrayó el directivo.

Desde Mónaco Checo no ha podido ni siquiera avanzar a la Q3 el la clasificación del sábado, y esto ha sentenciado al tapatío, en circuitos en donde no ha sido tan sencillo adelantar. No obstante, en Canadá remontó seis lugares, lo que en Red Bull mantiene la esperanza de que Pérez pueda levantar su nivel para el segundo tercio de la temporada.

“Pérez lo aprovechó al máximo el domingo. Comenzó con el neumático duro, pero esa estrategia no funcionó bien porque no tuvimos temperatura en los neumáticos. Pensamos que podría recuperar más terreno con los neumáticos duros al principio, después de lo cual todavía podía atacar con los medios en la fase final. Pero estoy bastante satisfecho”, agregó Marko.

¿Cómo le ha ido a Checo en Austria?

En Austria, la casa de Red Bull, Checo tendrá que demostrar su mejor versión, aún siendo un circuito que no se le facilita tanto al piloto azteca.

El año pasado Checo quedó en cuarto lugar, y Max Verstappen ganó la carrera, mientras que en los dos años anteriores, uno su primero con Red Bull y el último con Racing Point, quedó en la sexta posición.

Pérez nunca ha subido al podio en el GP de Austria, y está obligado a hacerlo por primera vez el próximo domingo 2 de julio.