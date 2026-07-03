Selección de México entra a la historia de los Mundiales, su actuación ya es histórica por este hecho

La actuación de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido una de las más espectaculares en la historia del cuadro nacional. De hecho, existe un dato que comprueba esta situación y que coloca al conjunto de Javier Aguirre a la par de otras selecciones de élite.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

México obtuvo su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de vencer al cuadro de Ecuador por 2-0 gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quien, dicho sea de paso, está a un tanto de igualar el mejor registro de un mexicano en cuanto a goles se refiere en Mundiales (4).

¿Qué hecho pone a México como una selección histórica en los Mundiales?

La Selección de México llegó a esta ronda luego de tener un paso perfecto en la primera fase tras sumar tres victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Posteriormente, avanzó a los octavos de final luego de vencer a Ecuador, una selección de peso en Sudamérica.

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Con el corazón por delante, la fe intacta y el respaldo de todo un país. 💚🤍❤️



Este domingo, vamos 𝑱𝑼𝑵𝑻𝑶𝑺 como uno mismo en nuestra casa. ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/fOyv4OsTbE — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 2, 2026

Sin embargo, lo más destacado de este hecho es que México no solo ha demostrado un poder ofensivo importante (8 goles en el torneo, un promedio de 2 por juego), sino que, además, se ha comportado a la altura a nivel defensivo al no recibir ningún tanto hasta ahora.

Lo anterior coloca a la Selección de México como la tercera en la historia de los mundiales en obtener el triunfo en sus primeros cuatro partidos sin recibir gol. Los únicos antecedentes fueron Brasil en 1986 e Italia en 1990, misma que a la postre quedó en tercer lugar en aquella ocasión.

¿Qué jugadores de México han destacado en este Mundial 2026?

Si bien todo el plantel ha estado a la altura de la situación, es imposible no mencionar a distintos elementos que han destacado en el terreno de juego para México, sobresaliendo nombres como Johan Vásquez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado y Julián Quiñones.