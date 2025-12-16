¡ÚLTIMA HORA! México cancela su participación en la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó este lunes 15 de diciembre que la Serie del Caribe 2026 a disputarse en Venezuela no contará con la presencia de las representaciones de Puerto Rico, República Dominicana y México.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos 2028: Estas son las medallas que México ganará, según Rommel Pacheco

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

México no asistirá a la Serie del Caribe 2026

A través de un comunicado publicado por la CBPC se informó sobre la ausencia de las tres ligas miembros en el marco de una Asamblea General Extraordinaria en la que señalaron que "no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela".

La renuncia de la participación de México a través de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, de Puerto Rico con la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y de República Dominicana con la Liga de Béisbol Profesional obedece a "situaciones externas ajenas a su control".

"La CBPC deja constancia de que dicha comunicación fue recibida en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación. Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento", declaró la Confederación en su comunicado.

📰 Comunicación Oficial – Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)



📎 https://t.co/YlvoHo5rUa — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 16, 2025

Con la renuncia de tres ligas miembro, la Serie del Caribe 2026 quedaría conformada con la participación de Venezuela como país sede, además de Colombia, Cuba, Panamá y Japón.

Te puede interesar: El Mexicano que podría regresar a la MLB con los Arizona Diamondbacks