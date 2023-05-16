México cierra con Oro el Mundial de Natación Artística

Día histórico para el deporte acuático nacional, luego del oro en natación artística por equipos, el bronce en dúo mixto y otra presea dorada en la dupla femenil, México cerró con un primer lugar en la prueba de equipo acrobático, sumando 3 oros y un bronce en la Copa del Mundo en Egipto.

El equipo de prueba acrobática sumó una puntuación total de 227.6626 unidades, fueron 18.1000 por dificultad, 83.5000 en impresión artística y 144.1626 en impresión, superando al equipo de Kazajistán que logró 210.0042 en el segundo lugar y Francia en tercero con 208.9208 puntos.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

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Mundial histórico para México

De esta forma la delegación mexicana logró sumar por primera vez en la historia 3 oros en una Copa del Mundo de Natación Artística, luego de afrontar una dura prueba tras no tener apoyo de la Federación ni gobierno, las mexicanas lograron conseguir el mejor resultado para el deporte acuático en un Mundial.

Esta fue la presentación de la selección mexicana de nado artístico con la se colgó la medalla de oro.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/UBaVyrL5Nh — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 16, 2023

Con los resultados México se ha puesto como una de las potencias en la Natación Artística, cerrando el mundial en el segundo lugar del podio sólo por detrás de España que también se colgó tres preseas doradas, sin embargo, sumó una de Plata y dos de bronce en el medallero.

El camino a París

Las mexicanas iniciarán el camino a los Juegos Olímpicos de Paris en donde se espera que logren otra gran actuación, Niura Diosdado y Joana Jiménez son una de las duplas favoritas para conseguir el metal en Paris, sin embargo, el equipo mexicano también ha asombrado a todo el mundo como uno de los candidatos para estar en el podio tras la gran actuación en la Copa del Mundo.

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Al calendario aún le resta los Juegos Centroamericanos, el Mundial de natación en Fukuoka, Japón y los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, en donde la delegación mexicana buscará sellar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

