Mientras en México hacen ejercicio por horas seguidas, en Finlandia es común hacer esta actividad física por menos tiempo y más saludable

Realizar actividad física no necesariamente implica pasar horas en el gimnasio o reservar un momento específico del día para entrenar. Existen otras formas de mantenerse en movimiento que pueden incorporarse a las actividades habituales. Finlandia tiene un concepto que propone precisamente aprovechar las tareas cotidianas para reducir el sedentarismo que México no adopta.

¿Qué hacen en Finlandia para entrenar de forma saludable y que no es común en México?

Se trata del hyötyliikunta, una palabra que puede traducirse como “ejercicio útil” o “actividad física de utilidad”. Su propuesta consiste en aprovechar los desplazamientos, las tareas domésticas y otras actividades del día para sumar movimiento, sin necesidad de convertir cada acción en una sesión deportiva.

¿En qué consiste el hyötyliikunta? Los dos conceptos básicos

Este concepto se divide principalmente en movilidad cotidiana y tareas domésticas o laborales. En el primer grupo aparecen acciones como caminar hasta determinados destinos, utilizar la bicicleta o bajar una parada antes del transporte para completar el trayecto a pie.

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El segundo ámbito incluye limpiar, hacer jardinería, realizar pequeños trabajos en casa o levantarse periódicamente durante la jornada laboral. También puede incluir caminar mientras se habla por teléfono o utilizar las escaleras.

¿Cómo incorporar el hyötyliikunta en mi vida cotidiana?

En casa, algunas alternativas son realizar las tareas de limpieza a un ritmo activo, hacer pequeños movimientos mientras se espera que termine de calentarse la comida o aprovechar la jardinería y el cuidado de mascotas para moverse.

En el trabajo, se puede caminar durante llamadas, visitar personalmente a un compañero en lugar de enviarle un mensaje y colocar objetos como la papelera o la botella de agua lejos del escritorio. También es recomendable realizar pausas para levantarse y mover las piernas cada cierto tiempo.

De esta manera, el hyötyliikunta plantea una idea sencilla: no toda actividad física tiene que parecer un entrenamiento. Sumar movimiento a diferentes momentos del día puede ser una estrategia para combatir el sedentarismo y mantener una vida más activa. En Finlandia es súper común, y en México debería usarse.

