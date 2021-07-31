FOTOS: México vence al descanso a Corea en Tokyo 2020

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021. <br><br> durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021. <br><br> durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021. <br><br> durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.

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La Selección Mexicana de Futbol que compite en Tokyo 2020, está dando un gran partido de Cuartos de Final ante Corea de sur hasta el medio tiempo, con un marcador a favor de 3-1.

México conocía que la cita de este sábado ante los coreanos no sería sencillo, por lo que salieron desde los primeros minutos buscando presionar, congestionar el área rival y multiplicándose para neutralizar la velocidad de los asiáticos.

Conociendo que Corea había goleado en su sector durante la fase de grupos, Jaime Lozano ideó una estrategia y de momento ha logrado tener resultados.

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Henry Martín abre el marcador en Tokyo

A los 12 minutos de haber iniciado el partido, México se acercó al área y en una serie de rebotes, Luis Romo alcanzó a mandar el balón al área, donde Henry Martín apareció y metiéndose de forma poco ortodoxa, mandó la bola a las redes con un cabezazo que fue celebrado por todo México al amanecer de este sábado.

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Corea empató con un golazo de D. Lee

A los 20 minutos, el coreano D. Lee empató los cartones, cuando tomó el esférico fuera del área, lo paseó a placer, recortó hacia dentro y sacó un tiro sólido que llegó al fondo del arco de Memo Ochoa. Hasta entonces parecía que el duelo sería cerrado.

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Luis Romo logra golazo contra Corea

Al minuto 30 de haber arrancado el encuentro, el que podría ser catalogado como mejor gol de los Juegos Olímpicos llegó, cuando Alexis Vega le pintó la cara a un coreano, levantó la cara y le puso un gran servicio a Luis Romo, quien controló el balón de aire y con la pierna zurda disparó para poner el 2-1.

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Corea comete penal y México aprovecha

Con un 2-1 justo, México siguió presionando y Antuna con su movilidad provocó que un rival le empujara por la espalda, orillando al silbante a marcar un penal.

Vino al 39’, Sebastián Córdova y sin ningún problema mandó el balón a las redes para poner un 3-1 que parece complicado de superar por Corea, aunque México tendrá que manejar la ventaja y buscar al menos otro gol que los haga navegar por aguas tranquilas hasta el final.