México FRACASA en el Clásico Mundial de Beisbol al ser apalaeado por Italia; el sueño se esfuma en Ronda 1

La crónica FINAL de la derrota de México en contra de Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de Beisbol fue eliminada del Clásico Mundial 2026 por su similar de Italia tras caer 9-1 en el Daikin Park de Houston.

Con una amplia mayoría tricolor en las gradas del coso texano que reportó una entrada de más de 39,000 fanáticos, la Squadra Azzuri inauguró la pizarra con un jonrón solitario de Vinnie Pasquantino por los rumbos del jardín derecho; la segunda rayita italiana llegó con otro cuadrangular solitario, de Jon Berti, éste por encima de la barda cuadriculada del bosque izquierdo.

El equipo italiano amplió su ventaja en el quinto episodio con un toque de sacrificio de Dante Nori en el que la defensiva mexicana no pudo completar el out en el pentágono y sencillo productor de dos anotaciones de Jakob Marsee.

En el sexto rollo, el slugger Vinnie Pasquantino detonó su segundo jonrón del encuentro sin gente en circulación para poner la pizarra 6-0.

La ofensiva mexicana se sacudió la hegemonía del pitcheo italiano en la séptima tanda. Joey Meneses abrió con sencillo, Nacho Álvarez Jr., fue golpeado y Nick Gonzales negoció pasaporte. Con la casa llena, una rola de Alek Thomas impulsó a Meneses a la registradora.

Los europeos respondieron de inmediato en el octavo inning con el tercer jonrón solitario de la jornada para Vinnie Pasquantino y un doblete productor de Andrew Fisher que remolcó a Zach Dezenzo.

Pasquatino se convierte en el primer bateador en la historia del Clásico Mundial de Beisbol con un juego de tres vuelacercas: sus tres jonrones del miércoles en Houston fueron solitarios y significaron sus primeros tres imparables en el torneo.

Desde la lomita de los disparos, seis serpentineros italianos se combinaron para lanzar un juego de cinco hits, en donde destacó la labor del abridor Aaron Nola, quien se apuntó el triunfo con 5.0 entradas en blanco de cuatro hits, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco.

Gordon Graceffo admitió la carrera de México en el séptimo rollo, antes de que Claudio Scotti, Joe La Sorsa, Adam Ottavino y Gabriele Quatrini bajaran la cortina para asegurar el triunfo 9-1 del conjunto europeo.

De esta manera, Italia finaliza invicta en el Grupo B con marca de 4-0 y avanza a los cuartos de final junto a Estados Unidos (3-1); mientras que México (2-2), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4) finalizan su participación en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

ITA: Nola, Graceffo (6), Scotti (7), La Sorsa (7), Ottavino (8) y Quattrini (8),

MEX: Assad, Bernardino (5), Duarte (6), Vodnik (7), García (8), Ramírez (8) y Muñoz (9).

Lineup Italia: Antonacci (SS), Berti (2B), Marsee (JC), Pasquantino (1B), Dezenzo (BD), Caglianone (JD), Fischer (3B), D´Orazio (C) y Nori (JI).

Lineup México: Duran (JI), Arozarena (JI), Aranda (1B), Kirk (C), Meneses (BD), Álvarez Jr. (3B), Gonzales (2B), Thomas (JC) y Ortiz (SS).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

ITALIA 0 1 0 1 3 1 1 2 0 9 10 0

MÉXICO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1

PG: Aaron Nola

PD: Javier Assad

HRs: ITA Vinnie Pasquantino (3) y Jon Berti (1)

La previa de México vs Italia en el Clásico Mundial

Luego de la derrota vs Estados Unidos, México vs Italia es el partido más importante de este miércoles 11 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, novenas que se enfrentan en actividad del Grupo B y en el cual el resultado podría dejar a Estados Unidos eliminado del torneo del cual llegaron entre los favoritos. El play ball se canta en Daikin Park a las 5:00 PM y tendrá toda la atención por las consecuencias de este resultado.

Benjamín Gil se ha guardado a sus mejores hombres en la loma para controlar a Italia, que por su parte el martes venció a Estados Unidos en el resultado de su vida, una hazaña e hito que los acompañará hoy en el terreno de los Astros. Ambos equipo, México e Italia están cargados de motivación y los dos podrían ser los que avancen a los Cuartos de Final.

México vs Italia se veía en el panorama como un juego relevante, pero ahora ha tomado otro sentido y para México no hay más que vencer, para seguir vivos en esta sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.

El panorama de México vs Italia y los resultados que dejarían a Estados Unidos fuera

México debe ganar para avanzar

Si México gana anotando 4 carreras o menos a Italia, el equipo italiano también avanza

Si México gana anotando 5 carreras o más, Estados Unidos avanzaría

Los abridores del México vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

México enfrenta a Italia, y ambos equipos mandan sus brazos más fuertes a esta cita.

Por México lanzará Javier Assad, quien tras la victoria sobre Gran Bretaña regresa al ruedo descansado y motivado por ser un arma que lleve a México a la siguiente etapa.

Por Italia, Aaro Nola, el pitcher de Phillies tendrá la responsabilidad en el montículo.

Los bateadores más peligrosos de México e Italia

El hombre clave de México es Jarren Duran, quien tiene un .500 de promedio de bateo. Va en el torneo de 10-5 con cinco rayitas, y cinco remolcadas sin olvidar sus tres jonrones.

Por Italia, Mastrobuoni tiene promedio inflado de .667 de promedio de bateo, va de 3-2 y tiene una producida.

